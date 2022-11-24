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Житло у великому місті. Скільки коштують квартири у новобудовах Європи

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Четвер 24 листопада 2022 08:00
Житло у великому місті. Скільки коштують квартири у новобудовах Європи Фото: Архітектура Варшави (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Купівля нерухомості в Європі є особливо актуальною для українців під час війни. Своя квартира у європейському місті означає не лише дах над головою, безпеку сім'ї, а й інвестицію на довгі роки.

Скільки коштують квадратні метри містах 23 країн, і де найдешевша нерухомість, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

У яких містах ціни на нерухомість у новобудовах найвищі

У недавньому дослідженні консалтингової компанії Deloitte "Property Index. Overview of European Residential Markets" експерти вивчили ціни на житло у 68 містах у 23 країнах Європи.

Найдорожча нерухомість у новобудовах опинилася у Великій Британії. Вартість квадратного метра в цій країні становить приблизно 4 905 євро .

Також найдорожчими виявилися квартири у:

  • Австрії – 4782 євро/кв.м;
  • Франції – 4639 євро/кв;
  • Німеччині – 4600 євро/кв.м;
  • Нідерландах – 3949 євро/кв.м;

Містами, в яких найдорожча нерухомість, виявилися Париж (13462 євро/кв.м), Мюнхен (10500 євро/кв.м) та Лондон (8426 євро/кв.м).

У яких містах ціни зростають найшвидше

Найшвидше річне подорожчання житла в новобудовах відзначається в:

  • Кошице (Словаччина) – +38,2% (до 2757 євро/кв.м);
  • Роттердам (Нідерланди) – + 27,3% (до 3875 євро/кв.м);
  • Брно (Чехія) – +22,4% (до 3494 євро/кв.м).

У яких країнах нерухомість у новобудовах найдешевша

Власником найдорожчого житла можна стати в балканських країнах. Наприклад, у Боснії та Герцеговині квартиру у новобудові можна купити за ціною 974 євро/кв.м.

Також у список країн, де вартість квадратного метра в новобудовах не перевищує 2000 євро, входять:

  • Румунія – 1266 євро/кв.м;
  • Сербія – 1520 євро/кв.м;
  • Португалія – 1537 євро/кв.
  • Латвія – 1726 євро/кв.м;
  • Польща – 1729 євро/кв.м;
  • Ірландія – 1966 євро/кв.м;

До речі, у дослідженні виявилися лише два європейські міста, в яких можна придбати житло дешевше за 1000 євро за кв. м. Обидва в Болгарії: житло в новобудовах Варни коштує 885 євро за кв. м, у Бургасі – 900 євро за кв. м.

Нагадаємо, ми писали, що рекордна кількість українців хочуть залишитися у Великій Британії.

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