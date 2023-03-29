Чи повертатимуть з ЄС порушників кордону назад в Україну: пояснення юриста

Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця у країнах ЄС: таку заяву нещодавно зробив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Зараз Україна активно співпрацює з країнами ЄС, а також Молдовою, аби спільно протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону українцями, відзначив представник відомства.

"Дехто намагається відразу просити статус біженця, але зазначу, що це не є підставою для того, щоб українських громадян, таких порушників, розглядали як біженців в країнах Європейського Союзу", – сказав Демченко.

Всіх тих, хто організовує незаконний перетин кордону, речник ДПСУ закликав утримуватися від цього.

TRAVEL РБК-Україна запитав у юриста, чи значить це, що порушників перетину кордону повертатимуть додому і не надаватимуть їм статус біженця в ЄС.

Чи повертатимуть порушників в Україну: думка фахівця

Під час дії воєнного стану в Україні, існують певні обмеження щодо виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків, нагадує РБК-Україна адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Микола Максимов. "У зв’язку з цим, є чимало охочих порушити таку законодавчу заборону і перетнути кордон будь-якими способами, без наявності відповідних дозвільних документів, або з документами, які містять неправдиві відомості в розумінні чинного законодавства України", – каже він. Як повідомив речник Держприкордонслужби, осіб, які перетнули кордон з порушенням вимог закону, будуть повертати до України. До того ж такі особи не зможуть отримати статус біженця. "З юридичної точки зору, запровадження такого механізму боротьби з втікачами є можливим, однак потребує доопрацювань як з боку нашої держави, так і з боку іноземних партнерів. Це питання залишається неврегульованим на рівні європейського законодавства. До того ж поки неясним є процедурний аспект перевірки правомірності перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками", – вважає фахівець.

Фото: Питання повернення в Україну порушників кордону ще треба врегулювати з державами-партнерами в ЄС, каже юрист (Getty Images)

Визначити також потрібно компетентні органи, які займатимуться всім багажем цих питань, додає Микола Максимов.

На його думку, доопрацювань потребує й механізм доправлення військовозобов’язаних чоловіків в Україну. Адже поки не зрозуміло, як компетентні органи іноземних держав реагуватимуть, наприклад, на спроби переховування або ж втечі таких осіб.

"Вважаю такі новації перспективою найближчих місяців. Але країни Європи мають належним чином реформувати свою нормативно-правову базу, щоб забезпечити реальну, а не теоретичну можливість повернення військовозобов’язаних чоловіків в Україну", – впевнений співрозмовник.

Статус біженця та тимчасовий захист: в чому різниця

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, для наших громадян актуальності набули всі форми міжнародного захисту, серед яких має місце й тимчасовий захист, каже Микола Максимов.

"Правова основа надання статусу тимчасового захисту – Директива ЄС 2001/55/ЕС, прийнята Європейським союзом у 2001 році для забезпечення мінімальних стандартів надання тимчасового захисту у випадках масового переміщення осіб. Інший варіант захисту для наших громадян – отримання статусу біженця. Його реалізація можлива на підставі Женевської конвенції про статус біженців від 1951 року, Нью-Йоркського протоколу від 1967 року та Дублінської конвенції від 1990 року", – пояснює фахівець.

Основною відмінністю цих двох правових статусів є механізм їх набуття, а також гарантії, які вони встановлюють. Так, тимчасовий захист є спрощеним механізмом колективного захисту осіб, який гарантує їм дозвіл на проживання й інші соціальні права.

Статус біженця особа може здобути, лише реалізувавши своє індивідуальне право на міжнародний захист. При цьому процедура отримання такого статусу є більш суворою і відрізняється залежно від особливостей країни і її внутрішнього законодавства.

Відзначимо, щодня протягом доби співробітники прикордонної служби відмовляють у перетині кордону багатьом людям. Це в основному чоловіки призовного віку (18-60 років), розповіли РБК-Україна у Держприкордонслужбі.

Також юрист дав поради, як повернутися в Україну та не втратити тимчасовий захист ЄС.

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