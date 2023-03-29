Будут ли возвращать из ЕС нарушителей границы обратно в Украину: объяснение юриста

Украинцы, незаконно пересекающие границу, не могут получить статус беженца в странах ЕС: такое заявление недавно сделал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Сейчас Украина активно сотрудничает со странами ЕС, а также с Молдовой, чтобы совместно противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы украинцами, отметил представитель ведомства.

"Некоторые пытаются сразу просить статус беженца, но отмечу, что это не является основанием для того, чтобы украинских граждан, таких нарушителей, рассматривали как беженцев в странах Европейского Союза", – сказал Демченко.

Всех тех, кто организует незаконное пересечение границы, представитель ГПСУ призвал воздерживаться от этого.

TRAVEL РБК-Украина спросил юриста, значит ли это, что нарушителей пересечения границы будут возвращать домой и не будут предоставлять им статус беженца в ЕС.

Будут ли возвращать нарушителей в Украину: мнение специалиста

Во время действия военного положения в Украине существуют определенные ограничения по выезду за границу военнообязанных мужчин, напоминает РБК-Украина адвокат юридической компании Riyako&Partners Николай Максимов. "В связи с этим есть немало желающих нарушить такой законодательный запрет и пересечь границу любыми способами, без наличия соответствующих разрешительных документов, или с документами, содержащими ложные сведения в понимании действующего законодательства Украины", – говорит он. Как сообщил спикер Госпогранслужбы, лиц, пересекших границу с нарушением требований закона, будут возвращать в Украину. К тому же, такие лица не смогут получить статус беженца. "С юридической точки зрения, введение такого механизма борьбы с беглецами возможно, однако требует доработок как со стороны нашего государства, так и со стороны иностранных партнеров. Этот вопрос остается неурегулированным на уровне европейского законодательства. К тому же пока неясен процедурный аспект проверки правомерности пересечения границы военнообязанными мужчинами", – считает специалист.

Фото: Вопрос возвращения в Украину нарушителей границы еще предстоит урегулировать с государствами-партнерами в ЕС, говорит юрист (Getty Images)

Определить также нужно компетентные органы, которые будут заниматься всем багажом этих вопросов, добавляет Николай Максимов.

По его мнению, в доработках нуждается и механизм доставки военнообязанных мужчин в Украину. Ведь пока не понятно, как компетентные органы иностранных государств будут реагировать, например, на попытки укрывательства или побега таких лиц.

"Считаю такие новации перспективой ближайших месяцев. Но страны Европы должны должным образом реформировать свою нормативно-правовую базу, чтобы обеспечить реальную, а не теоретическую возможность возвращения военнообязанных мужчин в Украину", – уверен собеседник.

Статус беженца и временная защита: в чем разница

После начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины, для наших граждан актуальность приобрели все формы международной защиты, среди которых имеет место и временная защита, говорит Николай Максимов.

"Правовая основа предоставления статуса временной защиты – Директива ЕС 2001/55/ЕС, принятая Европейским союзом в 2001 году для обеспечения минимальных стандартов предоставления временной защиты в случаях массового перемещения лиц. Другой вариант защиты для наших граждан – получение статуса беженца. Его реализация возможна на основании Женевской конвенции о статусе беженцев с 1951 года, Нью-Йоркского протокола от 1967 года и Дублинской конвенции от 1990 года", – объясняет специалист.

Основным отличием этих двух правовых статусов является механизм их обретения, а также гарантии, которые они устанавливают. Так, временная защита является упрощенным механизмом коллективной защиты лиц, гарантирующим им вид на жительство и другие социальные права.

Статус беженца может получить только реализовав свое индивидуальное право на международную защиту. При этом процедура получения такого статуса более строгая и отличается в зависимости от особенностей страны и ее внутреннего законодательства.

Отметим, ежедневно в течение суток сотрудники пограничной службы отказывают в пересечении границы многим людям. Это в основном мужчины призывного возраста (18-60 лет), рассказали РБК-Украина в Госпогранслужбе.

Также юрист дал советы, как вернуться в Украину и не потерять временную защиту ЕС.

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