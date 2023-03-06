Пропуск кордоні. Скільком людям щодня відмовляють у виїзді з України

Щодня протягом доби працівники прикордонної служби відмовляють у перетині кордону близько 150 особам. Це в основному чоловіки призовного віку (18-60 років).

Про це йде мова у матеріалі "Черги на КПП. Як виїхати за кордон без затримок і проблем".

Відмова у виїзді. Що треба для перетину кордону

Жінкам та дітям, щоб виїхати за кордон, потрібно мати з собою паспортні документи, дітям можна виїздити зі свідоцтвами про народження, нагадує у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він найперше радить прочитати правила і для з'ясувати, під яку категорію ви підпадаєте, і мати відповідні для перетину кордону документи. При цьому виїхати за "внутрішнім паспортом" також можна, але для цього мають бути певні обставини, нагадує представник відомства.

"Така норма ще діє, але ми й раніше наголошували, щоб за можливості люди робили собі закордонні паспорти, бо саме закордонний паспорт може стати тим документом, який буде необхідний під час перебування за кордоном, а не "внутрішній" паспорт", – каже представник ДПСУ.

Працівники прикордонної служби випустять українців за "внутрішнім паспортом", якщо люди рятуються від війни і є відповідні домовленості з сусідніми державами.

"А якщо людина виїхала, повернулася і знову виїжджає із внутрішнім паспортом – тільки якщо будуть підстави й розуміння, чому вона так діє. Таку людину можуть висадити на кордоні", – попереджає Андрій Демченко.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну певні особи із західних регіонів, де не було бойових дій, намагалися перетнути кордон за внутрішнім паспортом по кілька разів.

"Якщо людина, умовно з Києва, поїде за кордон із внутрішнім паспортом, то її можуть не лише не випустити, але й треба розглядати можливість, що й не впустять в іншу країну", – попереджає він.

За словами Андрія Демченка, для уникнення проблем на кордоні потрібно мати з собою належні документи на автомобіль, бо оформлюються не тільки пасажири, а й сам транспортний засіб. Бо є ті, хто або забуває необхідні документи, або бере авто у знайомих і не оформлює відповідні дозволи. Такі автомобілі на кордоні не пропускають, додає представник Держприкордонслужби.

Раніше юрист дав поради, як повернутися в Україну та не втратити тимчасовий захист ЄС.

Також стало відомо, що таке база "Шлях" та як по ній випускають чоловіків за кордон легально.

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