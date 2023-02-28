Як повернутися в Україну та не втратити тимчасовий захист ЄС: всі правила

Як перетинати кордон з дитиною, скільки можна перебувати в Україні та з якими документами повертатися до Польщі - у матеріалі.

В умовах повномасштабного вторгнення Польща стала тимчасовим домом для багатьох українців. Тому питання про перетин кордону з цією країною виникають постійно.

Недавно в редакцію РБК-Україна звернулася жінка із питанням про перетин кордону з дитиною. Вона разом із 4-річним сином переїхала до Польщі в перші дні вторгнення Росії. Зараз їй треба поїхати в Україну на кілька днів. Жінці немає на кого залишити дитину, тому поїдуть удвох. Але вона не знає, за якими правилами я можу виїздити в Україну і повертатися разом із маленькою дитиною.

На наше прохання основні правила перетину кордону з Польщею пояснює юрист чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" благодійного фонду БФ "Право на захист" Олег Голєв.

Який правовий статус мають українці у Польщі

У Польщі діє спеціальний закон, за яким громадяни України, які прибули до цієї країни з 24 лютого 2022 року і заявили про свій намір там залишитися, можуть законно перебувати на її території протягом 18 місяців. Також з 1 квітня 2023 року українці, які мають PESEL UKR, зможуть подати заяву на отримання Карти побиту – тимчасового проживання в Польщі строком на 3 роки (за умови офіційної зайнятості у Польщі), пояснює Олег Голєв.

Українці, які легально перебувають у країні, вважаються особами, які користуються тимчасовим захистом на території Республіки Польща, і на них поширюються права, передбачені Спеціальним законом.

"Важливо, що тимчасовий захист не слід ототожнювати зі статусом біженця: це окрема форма міжнародного захисту. Директива Ради ЄС від 20 липня 2001 року № 2001/55/EC про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту передбачає можливість надання тимчасового захисту не тільки в Польщі, але й в інших державах ЄС. Однак саме Польща прийняла Спеціальний закон, який регулює допомогу українцям у зв’язку з воєнними діями", – каже співрозмовник.

Фото: Тимчасовий захист Польщі скасовується, якщо громадянин повертається в Україну на постійне проживання (Getty Images)

Ті, хто подав заявки на отримання цього статусу й оформив ідентифікаційний код PESEL, можуть, зокрема:

легально працювати в Польщі та здійснювати підприємницьку діяльність;

мати доступ до соціального забезпечення та медицини;

мати доступ до освіти (діти до 18 років можуть навчатися в польських школах);

отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих;

повертатися в Україну тощо.

Чи можуть українці виїжджати із Польщі в Україну?

"Так, звичайно. Спеціальний закон допускає виїзд українців, що користуються тимчасовим захистом у Польщі, без його втрати за умови дотримання строку перебування в Україні. Проте, якщо громадянин України добровільно повертається в Україну і залишається там проживати, тимчасовий захист скасовується", – говорить юрист.

На скільки часу можна виїжджати з території Польщі

На строк до 1 місяця.

Зверніть увагу. Українець втрачає тимчасовий захист у разі одноразового виїзду з території Польщі строком понад 1 місяць. При цьому застережень щодо здійснення кількох коротших поїздок немає.

Які документи треба для в'їзду в Польщу і повернення назад

1. Сертифікат Diia.pl в мобільному додатку mObywatel

Додаток mObywatel доступний для завантаження у Google Play та App Store.

Документ Diia.pl можуть отримати повнолітні громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, мають номер PESEL і активований довірений профіль.

Зверніть увагу. Українці, які повертаються до Польщі, повинні повідомити прикордонників під час паспортного контролю про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити електронний документ Diia.pl.

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

"Закон України "Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України" передбачає, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну", – каже Олег Голєв.

Фото: При поверненні до Польщі треба мати сертифікат Diia.pl в мобільному додатку mObywatel (Getty Images)

Разом із тим, законодавство встановлює перелік документів, які необхідні для реалізації цього права, а саме:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну, видане дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном.

Додатково. На сайті Державної прикордонної служби України є інформація про те, що у ситуації, коли громадянин України прибуває в український пункт пропуску без паспортних документів та за наявності свідоцтва про народження, в'їзд на територію України може здійснюватися персонально за окремим рішенням.

"Такі рішення приймають за результатами поглибленого контролю і проведення процедури ідентифікації особи. Однак, якщо це було можливо на початку повномасштабного вторгнення, то наразі нам не відомо, щоб такі ситуації мали місце на практиці", – пояснює він.

Що треба для перетину кордону з дитиною

Діти можуть виїжджати за межі України в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування. При цьому нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібно.

Виїзд з Польщі в Україну

"Щоб дитині перетнути польський кордон і при цьому не втратити статус тимчасового захисту, потрібно мати закордонний паспорт, ID-картку чи свідоцтво про народження (залежно з яким документом дитина вперше в’їжджала на територію Польщі) та оформлений PESEL UKR, своєю чергою тривалість виїзду повинна не перевищувати 1 місяць", – говорить Олег Голєв.

Фото: Дитині для перетину кордону треба мати закордонний паспорт, ID-картку чи свідоцтво про народження та оформлений PESEL UKR (Getty Images)

Повернення з України в Польщу: що потрібно дитині з мамою

З боку України діють загальні правила, і мамі з дитиною необхідні:

Свідоцтво про народження дитини до 14 років/паспорт громадянина України із 14 років; Додаткові документи, що підтверджують родинні зв’язки. Наприклад, у матері й дитини різні прізвища, тоді додатково може знадобитися: свідоцтво про шлюб/рішення суду про розірвання шлюбу тощо; Закордонний паспорт мами; Закордонний паспорт дитини (не потрібний виключно за умови внесення інформації про дитину до закордонного паспорта матері).

Зверніть увагу. Державна прикордонна служба України надає роз’яснення, що виїзд за кордон без закордонного паспорта можливий для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій, у виключних випадках.

При цьому рішення про надання дозволу на перетин державного кордону буде прийматися безпосередньо у пункті пропуску. Якщо ці українці вже виїжджали за кордон по внутрішніх документах, вдруге вони не зможуть перетнути кордон за відсутності закордонних паспортів.

Не забудьте. Українці, які повертаються до Польщі, повинні повідомити прикордонників під час паспортного контролю про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити електронний документ Diia.pl.

Перетин кордону України та ЄС. Корисні контакти

Прикордонна служба Республіки Польща +48 82 568 51 19

Лінія допомоги українцям +48 222 309 900, +48 47 721 75 75

Актуальні розʼяснення з питань перетинання державного кордону доступні безоплатно 24/7 у чат-боті "Юридичний порадник для ВПО" (Viber, Telegram, Facebook Messenger) та на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, з 1 березня у Польщі змінюються правила проживання українців у центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов'язані будуть вносити оплату.

Також українські біженці можуть виїжджати із Польщі без втрати тимчасового захисту на період не більше 30 днів.