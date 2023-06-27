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Не підлягають ремонту. У Мексиці розпродують запчастини російських літаків

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Вівторок 27 червня 2023 11:37
Не підлягають ремонту. У Мексиці розпродують запчастини російських літаків Фото: Літак Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії Interjet (wikimedia.org/ SuperJet International)
Автор: Ольга Маджумдар

У Мексиці розпродують запчастини літаків Sukhoi Superjet 100 російського виробництва. Їх експлуатувала авіакомпанія Interjet, що розорилася.

Авіалайнери неможливо відремонтувати, але на торгах намагаються продати елементи двигунів та шасі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на currenttime.tv.

Мексиканська авіакомпанія в 2016 році володіла 22 російськими літаками Sukhoi Superjet 100 і планувала збільшити їх кількість у парку до 30. Але до 2019 року через проблеми з обслуговуванням та двигунами авіаперевізник захотів позбутися всіх Superjet.

У 2020 році компанія збанкрутувала, її майно зараз розпродують. На торги виставлені частини двигунів та шасі SS100. Через те, що літаки давно не експлуатувалися, їх уже неможливо привести до стану льотної придатності.

Повернути літаки до Росії неможливо через санкції, хоча російські авіаперевізники відчайдушно потребують запчастин до Суперджетів. У парках авіакомпаній у Росії знаходиться близько сотні Superjet.

"Літак Sukhoi Superjet 100 спочатку будували як міжнародний літак. Двигун ексклюзивно створювався під цей літак французькою та російською компаніями. Ця міжнародність помістила Superjet у дуже важкі обставини. І вже далі літак створював проблеми його експлуатантам", – розповіла авіаційний колумніст Анастасія Дагаєва.

Літак створювався чверть століття тому із метою показати Росію як прогресивну та технологічно розвинену країну. Після запровадження санкцій без співпраці з французькою компанією в Sukhoi Superjet 100 ставлять лише поношені двигуни.

За словами експерта, створити літак силами однієї країни неможливо. Заяви про те, що буде створено "стовідсотковий якийсь російський літак" не відповідають дійсності.

"Жодна країна, включаючи США та кілька європейських країн, які роблять Airbus, не має цілковитої лінійки від болтика до чого завгодно комплектуючих для літаків. Усі літаки у світі досі робляться в міжнародній кооперації", – зазначила Анастасія Дагаєва.

Не підлягають ремонту. У Мексиці розпродують запчастини російських літаківФото: У парках авіакомпаній у Росії знаходиться близько сотні Superjet (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Вона пояснює: у російській авіації знаходять обхідні шляхи, якісь схеми, які дозволяють постачати комплектуючі. Але ні лізингодавці, ні інші зовнішні міжнародні авіакомпанії їх уже не візьмуть.

Нагадаємо, ми писали, що у російських літаків розпочалися відмови навігації.

Також повідомлялося, що 2022 року літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.

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