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Не подлежат ремонту. В Мексике распродают запчасти российских самолетов

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Вторник 27 июня 2023 11:37
Не подлежат ремонту. В Мексике распродают запчасти российских самолетов Фото: Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet (wikimedia.org/ SuperJet International)
Автор: Ольга Маджумдар

В Мексике распродают запчасти самолетов Sukhoi Superjet 100 российского производства. Их эксплуатировала разорившаяся авиакомпания Interjet.

Авиалайнеры невозможно отремонтировать, но на торгах пытаются продать элементы двигателей и шасси, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на currenttime.tv.

Мексиканская авиакомпания в 2016 году владела 22 российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 и планировала увеличить их количество в парке до 30. Но к 2019 году из-за проблем с обслуживанием и двигателями авиаперевозчик захотел избавиться от всех Superjet.

В 2020 году компания обанкротилась, ее имущество сейчас распродают. На торги выставлены части двигателей и шасси SS100. Из-за того, что самолеты давно не эксплуатировались, их уже невозможно привести в состояние летной годности.

Вернуть самолеты в Россию невозможно из-за санкций, хотя российские авиаперевозчики отчаянно нуждаются в запчастях к Суперджетам. В парках авиакомпаний в России находится около сотни Superjet.

"Самолет Sukhoi Superjet 100 изначально строили как международный самолет. Двигатель эксклюзивно создавался под этот самолет французской и российской компаниями. Эта международность поместила Superjet в очень тяжелые обстоятельства. И уже дальше самолет создавал проблемы его эксплуатантам", – рассказала авиационный колумнист Анастасия Дагаева.

Самолет создавался четверть века назад с посылом показать Россию как прогрессивную и технологически развитую страну. После введения санкций без сотрудничества с французской компанией в Sukhoi Superjet 100 ставят только поношенные двигатели.

По словам эксперта, создать самолет силами одной страны невозможно. Заявления о том, что будет создан "стопроцентный какой-то российский самолет" не соответствуют действительности.

"Ни одна страна, включая США и несколько европейских стран, которые делают Airbus, не обладает полнейшей линейкой от болтика до чего угодно комплектующих для самолетов. Все самолеты в мире до сих пор делаются в международной кооперации", – отметила Анастасия Дагаева.

Не подлежат ремонту. В Мексике распродают запчасти российских самолетовФото: В парках авиакомпаний в России находится около сотни Superjet (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Она объясняет: в российской авиации находят обходные пути, какие-то схемы, которые позволяют поставлять комплектующие. Но ни лизингодатели, ни другие внешние международные авиакомпании их уже не возьмут.

Напомним, мы писали, что у российских самолетов начались отказы навигации.

Также сообщалось, что в 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.

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