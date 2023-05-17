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Протермінований ресурс. Літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами

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Середа 17 травня 2023 12:41
Протермінований ресурс. Літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами Фото: Літак російської авіакомпанії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У 2022 році в РФ перевізники здійснили більше 2000 рейсів на західних літаках, у яких запчастини та комплектуючі були з терміном придатності, що минув.

Перевірки авіапідприємств виявили дефіцит деталей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Інформацію озвучили у Ространснагляді. У 2022 році відомство виявило понад 2000 рейсів літаків, на яких використовувалися запасні частини та компоненти з терміном експлуатації.

Позапланові перевірки авіапідприємств показали дефіцит комплектуючих виробів та проблеми з постачанням витратних матеріалів до західних літаків.

Зазначається, що деякі специфічні комплектуючі неможливо завезти до Росії через санкції, інші доставляють із суттєвими затримками – замість 7 днів чекати доводиться до 120 днів.

Через таку ситуацію в РФ зафіксували "численні факти експлуатації авіаційної техніки з порушеннями, які безпосередньо впливають на безпеку польотів".

"Наприклад, допуск до експлуатації компонентів із ресурсом, що минув. Сумарно зафіксовано більше 2 тисяч подібних польотів", – повідомив глава відомства.

При цьому не уточнили, чи йдеться лише про комерційні чи всі типи авіаперевезень.

У США розкрили одну із схем обходу санкцій російською авіацією та заарештували її організаторів.

Нагадаємо, ми писали, що російський пілот розповів про стан авіації РФ.

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