ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не лише двигуни. У російських літаків почалися відмови навігації

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 11:25
Не лише двигуни. У російських літаків почалися відмови навігації Фото: Літак Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Росія" (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

У літаків російського виробництва "Суперджет" додалося проблем. Пілоти скаржаться на відмови навігаційних баз даних.

Альтернативне програмне забезпечення авіакомпанії встановили на авіалайнери SSJ 100 після виходу з Росії французького виробника Thales навесні 2022 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Авіакомпанії попросили виробника "Суперджетів" дозволити встановити альтернативні навігаційні бази даних на літаки. Навесні 2022 року на авіалайнерах перестало оновлюватись програмне забезпечення французького виробника Thales. Тому схвалили застосування вітчизняних баз даних.

Декілька авіакомпаній, включаючи "Росію" та Red Wings, зіткнулися з проблемами при використанні авторизованої авіавиробником бази.

Пілоти трьох Sukhoi Superjet 100 розповіли про періодичні відмови та помилки у вбудованій навігаційній базі. Навігаційна база даних містить всю інформацію для побудови плану польоту: про точки маршруту, аеропорти, злітно-посадкові смуги і процедури заходу на посадку за приладами.

Тепер із новим програмним забезпеченням на картах можуть пропадати точки, їх доводиться переписувати вручну.

Раніше повідомлялося, що на SSJ100 ставлять лише вживані двигуни, тому що компанія PowerJet припинила їх випуск після вторгнення в Україну. В останні місяці системи авіалайнерів періодично виходять з ладу під час польотів.

Нагадаємо, ми писали, що 2022 року літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Авиакомпания Росавиация
Відпочинок в Україні
Точки зору
Аліна Ткач
Продаж чи розмитнення. Що робити тим, хто виїхав в Європу на українських авто
Аліна Ткач
юрист адвокатського об'єднання "Dixilex"
Антон Маринич
Обмеження та співбесіди на кордоні. Хто з чоловіків може виїздити з України під час війни
Антон Маринич
адвокат, провідний юрисконсульт Nota Group
Олександр Мироненко
Сто років в авіації. Як Київ отримав власний міський аеропорт
Олександр Мироненко
редактор видання avianews.com
Лейла Агаєва
Про "Дію" можна й не мріяти. Чим українців дивує бюрократія в Німеччині
Лейла Агаєва
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору