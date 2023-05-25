Не лише двигуни. У російських літаків почалися відмови навігації

У літаків російського виробництва "Суперджет" додалося проблем. Пілоти скаржаться на відмови навігаційних баз даних.

Альтернативне програмне забезпечення авіакомпанії встановили на авіалайнери SSJ 100 після виходу з Росії французького виробника Thales навесні 2022 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Авіакомпанії попросили виробника "Суперджетів" дозволити встановити альтернативні навігаційні бази даних на літаки. Навесні 2022 року на авіалайнерах перестало оновлюватись програмне забезпечення французького виробника Thales. Тому схвалили застосування вітчизняних баз даних.

Декілька авіакомпаній, включаючи "Росію" та Red Wings, зіткнулися з проблемами при використанні авторизованої авіавиробником бази.

Пілоти трьох Sukhoi Superjet 100 розповіли про періодичні відмови та помилки у вбудованій навігаційній базі. Навігаційна база даних містить всю інформацію для побудови плану польоту: про точки маршруту, аеропорти, злітно-посадкові смуги і процедури заходу на посадку за приладами.

Тепер із новим програмним забезпеченням на картах можуть пропадати точки, їх доводиться переписувати вручну.

Раніше повідомлялося, що на SSJ100 ставлять лише вживані двигуни, тому що компанія PowerJet припинила їх випуск після вторгнення в Україну. В останні місяці системи авіалайнерів періодично виходять з ладу під час польотів.

Нагадаємо, ми писали, що 2022 року літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.

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