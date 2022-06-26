Четыре страны Европы. Куда можно поехать, если закончились 90 дней безвиза

На фоне того, что недавно у многих украинцев исчерпались 90 разрешенных дней на территории Шенгенской зоны каждые 180 дней, многие задаются вопросом: куда можно поехать, не тратя 90 дней безвиза?

Недавно четыре страны ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, увеличили продолжительность срока пребывания для украинцев.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие это страны и куда можно поехать совершенно легально, дополнительно к 90 дням европейского безвиза.

Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу

Таких стран — четыре. Это Хорватия, Румыния, Кипр и Болгария.

Находиться в этих странах можно только при наличии биометрического паспорта. Важным условием также является отсутствие временной защиты в одной из стран ЕС, поясняют на сайте VisitUkraine.today.

"Поскольку Хорватия, Румыния, Болгария и Кипр не входят в зону Шенгена, срок пребывания в туристических целях не будет учтен при подсчете безвизового периода в 90 дней в рамках Шенгена, а правило 90/180 дней работает для каждого государства отдельно", — говорится в публикации.

Таким образом, можно легально уехать из страны пребывания ЕС по одному из этих направлений. Это не будет считаться нарушением и не будет прилагаться к безвизовым дням, проведенным в других государствах Европейского Союза, ведь учитываются только поездки в страны шенгенской зоны.

Хорватия

Хорватия — одна из самых красивых стран Европы. Часто ее называют жемчужиной Адриатики. Хорватский берег моря по большей части скалистый, здесь преобладают галечные пляжи. А отельные пляжи оборудованы платформами со спусками в воду.

В стране — более тысячи живописных островов, из них 66 населены. Благодаря таким географическим особенностям, страна является излюбленным местом для летнего отдыха западных европейцев. К слову, этим летом Хорватия вошла в пятерку лучших стран Европы по туризму.

Фото: Чистейшая вода в море у берегов Хорватии (unsplash.com)

Болгария

Страна считается недорогим направлением для комфортного и тихого отдыха на Черном море. Болгария славится также тем, что здесь можно легко совместить пляжный отдых с экскурсиями. Созополь, Варна, знаменитые Золотые пески и Несебр — лишь одни из немногих стоящих курортов, которые стоит посетить.

Видео: Пейзажи Болгарии (youtube.com/)

Румыния

В этой стране — множество достопримечательностей. От замков до аутентичных сел с богатой местной культурой. Здесь есть высокогорная трасса, проложенная через Трансильванские Альпы. Ее считают одной из самых живописных высокогорных трасс мира.

Дорогу строили во времена Николае Чаушеску. Говорят, диктатор так испугался после ввода войск в Прагу в 1968 году, что дал отмашку построить Трансфагараш на случай, если нужно будет сбежать из Валахии в Трансильванию. В наши дни впечатляющая своими видами дорога полностью открыта только с июля по октябрь.

Фото: Высокогорная трасса Трансфагараш в Румынии (unsplash.com)

Кипр

Направление, которое также ежегодно вносят в список интереснейших курортов Европы. Солнечные пляжи и живописная природа - за этим едут отдохнуть на Кипр летом.

Между тем, страну чаще советуют посещать все же в теплые месяцы года. Хотя много туров в эту страну продается и с ноября по апрель, за отдыхом на Кипре кроется много довольно негативных моментов. О них для РБК-Украина журналистка Татьяна Негода написала отдельную статью - советуем почитать детальнее.

Видео: Природные красоты Кипра (youtube.com/)

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