Чотири країни Європи. Куди можна поїхати, якщо закінчилися 90 днів безвізу

На тлі того, що нещодавно у багатьох українців вичерпалися 90 дозволених днів на території Шенгенської зони кожні 180 днів, багато хто задається питанням: куди можна поїхати, не витрачаючи 90 днів безвізу?

Нещодавно чотири країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони, збільшили тривалість терміну перебування для українців.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які це країни та куди можна поїхати абсолютно легально, додатково до 90 днів європейського безвізу.

Які країни дають додаткові 90 днів до безвізу

Таких країн — чотири. Це Хорватія, Румунія, Кіпр та Болгарія.

Перебувати в цих країнах можна тільки при наявності біометричного паспорта. Важливою умовою також є відсутність тимчасового захисту в одній з країн ЄС, пояснюють на сайті VisitUkraine.today.

"Оскільки Хорватія, Румунія, Болгарія і Кіпр не входять до зони Шенгену, термін перебування в туристичних цілях не буде врахований при підрахунку безвізового періоду в 90 днів в рамках Шенгену, а правило 90/180 днів працює для кожної держави окремо", — йдеться в публікації.

Таким чином, можна легально виїхати з країни перебування ЄС по одному з цих напрямків. Це не буде вважатися порушенням і не буде додаватися до безвізових днів, проведених в інших державах Європейського Союзу, адже враховуються тільки поїздки в країни Шенгенської зони.

Хорватія

Хорватія — одна з найкрасивіших країн Європи. Часто її називають перлиною Адріатики. Хорватський берег моря здебільшого скелястий, тут переважають галькові пляжі. А готельні пляжі обладнані платформами зі спусками у воду.

У країні — більше тисячі мальовничих островів, з них 66 населені. Завдяки таким географічним особливостям, країна є улюбленим місцем для літнього відпочинку західних європейців. До слова, цього літа Хорватія увійшла до п'ятірки кращих країн Європи з туризму.

Фото: Чиста вода у морі біля берегів Хорватії (unsplash.com)

Болгарія

Країна вважається недорогим напрямком для комфортного і тихого відпочинку на Чорному морі. Болгарія славиться також тим, що тут можна легко поєднати пляжний відпочинок з екскурсіями. Созополь, Варна, знамениті Золоті піски й Несебр — лише одні з небагатьох вартісних курортів, які варто відвідати.

Румунія

У цій країні — безліч пам'яток. Від замків до автентичних сіл з багатою місцевою культурою. Тут є високогірна траса, прокладена через Трансільванські Альпи. Її вважають однією з наймальовничіших високогірних трас світу.

Дорогу будували за часів Ніколає Чаушеску. Кажуть, диктатор так злякався після введення військ до Праги в 1968 році, що дав відмашку побудувати Трансфагараш на випадок, якщо потрібно буде втекти з Валахії до Трансільванії. В наші дні вражаюча своїми видами дорога повністю відкрита тільки з липня по жовтень.

Фото: Високогірна траса Трансфагараш у Румунії (unsplash.com)

Кіпр

Напрямок, який також щорічно вносять до списків найцікавіших курортів Європи. Сонячні пляжі та мальовнича природа — за цим їдуть відпочити на Кіпр влітку.

Тим часом країну частіше радять відвідувати все ж в теплі місяці року. Хоча багато турів до цієї країни продається і з листопада по квітень, за відпочинком на Кіпрі криється багато досить негативних моментів. Про них для РБК-Україна журналістка Тетяна Негода написала окрему статтю - радимо почитати детальніше.

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