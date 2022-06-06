Курорты после войны. Хорватия вошла в топ-5 стран Европы по туризму

Преодолев сложные времена, страна успешно конкурирует с Грецией за иностранных гостей

Хорватия вошла в пятерку туристических лидеров Европы. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Как отмечают в издании, через 30 лет после обретения страной независимости и через четверть века после победоносной войны, стране удалось войти в список лидеров среди самых популярных туристических мест европейского пространства.

"Последние данные общеевропейских опросов относительно самых популярных туристических направлений для посещения европейцами, проведенных Европейской туристической комиссией, показывают, что в мае Хорватия вытеснила Португалию из пятерки лидеров", — пишет издание.

Динамический подъем. Хорватия конкурирует с Грецией за туристов

Война Хорватии за независимость длилась с 1991 по 1995 год. Страна боролась против агрессии объединенных великосербских сил – сербских экстремистов в Хорватии, союзной Югославской Народной Армии и Сербии и Черногории.

Сейчас страна в предпочтениях туристов и путешественников занимает лишь на одно место ниже Греции. В то же время такие страны как Испания, Италия и Франция остаются в тройке лидеров.

Фото: Дубровник, Хорватия (unsplash.com)

"Динамичный подъем Хорватии в последние годы не кажется случайным. Анализируя прошлые годы, можно увидеть, что хорватский туризм растет стабильно высокими ежегодными темпами. Теперь Хорватия напрямую конкурирует с Грецией, потому что здесь также есть многочисленные острова, природная красота и средиземноморский климат, богатое историческое наследие и культурные достояния", — отмечает "Балканский обозреватель" со ссылкой на греческие СМИ.

В последний перед пандемией 2019 год число иностранцев, посетивших Грецию, достигло 12 миллионов. В том же году в Греции побывало около 30 миллионов иностранных гостей. Но доходы в Хорватии за тот же год от туризма оказались не намного ниже: в 12 миллиардов евро против 18,2 соответственно.

Стремительный рост туризма после войны

Туризм в Хорватии практически прекратился в 1990-х годах во время войны. Однако развитие рейсов бюджетных авиалиний, дешевое жилье, открытие пляжей и запуск круизных маршрутов помогли развивать туризм позже, уже в 2000-е.

В страну постепенно стали поступать иностранные инвестиции, а государство занялось продвижением туристических направлений за рубежом. Информационные кампании проводятся и централизованно, и местными туристическими органами, писало РБК-Украина раньше.

В Хорватии - более тысячи островов, из которых 66 населены. Благодаря таким географическим особенностям, в страну потянулись туристы, которые раньше знали только о греческих островах. О туристических изюминках Хорватии стали писать в иностранных изданиях, позже подключились и популярные блогеры, которые рассказывали о локациях в стране своим подписчикам.

Фото: Остров в Национальном парке Крка (unsplash.com)

Туристический сезон в стране длится с начала июня до конца сентября, когда заполняемость отелей достигает 100%. Внезапный рост туризма существенно повлиял на хорватскую экономику. Около десяти миллионов гостей ежегодно приносят существенные доходы и генерируют около 15% ВВП.

К примеру, в 2017 году только с января по август году страну посетили 15 миллионов туристов. Также страной заинтересовались крупные круизные компании, услугами которых пользуются требовательные платежеспособные туристы.

Это помогло увеличить инвестиции в развитие прибрежных отелей и инфраструктуры, ресторанов и пристаней для яхт. По данным Хорватского бюро статистики, до пандемии коронавирус доходы страны от туризма росли на 11% ежегодно.

После обретения независимости в стране удалось реализовать масштабный план развития туристической инфраструктуры и услуг. Близость к основным рынкам Центральной Европы, особенно Германии, Австрии и Польши, тоже способствует тому, чтобы сюда приезжали туристы из западной Европы.

"Быстрое восстановление, зафиксированное Хорватией после пандемии, объясняется очень легким доступом к ней из Центральной Европы на частном автомобиле, поскольку поездки общественным транспортом, таким как самолеты, считались повышенным риском в течение последних двух лет", — пишет Балканский обозреватель.

Напомним, мы писали, какие страны после войны стали популярными среди туристов.

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