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Безкоштовний проїзд біженців до Німеччини продовжили до весни: які умови поїздки

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Вівторок 24 січня 2023 18:57
Безкоштовний проїзд біженців до Німеччини продовжили до весни: які умови поїздки Фото: Біженці у Ганновері (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які евакуюються з Польщі до інших країн, можуть доїхати безкоштовним евакуаційним потягом із Перемишля до німецького Ганновера.

Безкоштовні рейси будуть доступні до кінця лютого, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Графік безкоштовного поїзда у лютому

Поїзд вирушатиме з Польщі раз на два дні – по непарних датах у лютому. Дорогою передбачено лише одну транзитну зупинку – у Франкфурті на Одері. У зворотному напрямку до Польщі склад ітиме без пасажирів, оскільки це евакуаційний потяг, який фінансує уряд Німеччини.

Графік руху у лютому буде такий:

  • Перемишль – відправлення о 22:30;
  • Франкфурт на Одері (транзитна зупинка) – 10:00 (+-1 година);
  • Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 година).

У грудні українців попереджали про випадки фейкового продажу місць або гарантій пріоритету посадки на поїзд.

Безкоштовний проїзд біженців до Німеччини продовжили до весни: які умови поїздкиФото: Гуманітарний поїзд до Ганновера (t.me/railadventure)

Біженці, які бажають доїхати цим поїздом до Німеччини, мають бути на платформі польської станції у потрібний час. Квитки або реєстрація на поїзд Перемишль – Ганновер не потрібні. За допомогою можна звернутися до співробітників Червоного Хреста або волонтерів.

Із середини грудня поїзд їздить до Німеччини без зупинки у польському Кракові, тому що значна частина пасажирів займала місця для поїздки в межах Польщі.

У Ганновері біженців зустрічають українські волонтери

Поїзд до Ганновера – все, що залишилося від безкоштовного проїзду Європи для українських біженців на польському кордоні, повідомляє euronews.com. Тепер німецьке місто бере на себе відповідальність бути останнім форпостом для біженців.

Поїзд їде з Польщі 15 годин із зупинкою у Франкфурті на Одері на польсько-німецькому кордоні, щоб висадити охочих вирушити до Берліна.

У Ганновері українці виходять із поїзда на станції на околиці міста. Там біженців зустрічають співробітники німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, поліцейські та працівники благодійних організацій допомагають прибутим отримати їжу, першу допомогу та пропонують тимчасове житло тим, кому нема куди йти.

Багато волонтерів, які зустрічають біженців на вокзалі – українці, які раніше приїхали до Ганновера через війну. Вони зазначають, що навіть якщо безкоштовний поїзд більше не ходитиме, українці знайдуть спосіб дістатися Ганноверу, і там їх, як і раніше, зустрічатимуть наші волонтери.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про шахрайство у безкоштовному поїзді до Німеччини.

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