Бесплатный проезд беженцев в Германию продлили до весны: какие условия поездки

Украинцы, которые эвакуируются из Польши в другие страны, могут доехать бесплатным эвакуационным поездом из Перемышля в немецкий Ганновер.

Бесплатные рейсы будут доступны до конца февраля, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

График бесплатного поезда в феврале

Поезд будет отправляться из Польши раз в два дня – по нечетным датам в феврале. По дороге предусмотрена только одна транзитная остановка – во Франкфурте на Одері. В обратном направлении в Польшу состав будет идти без пассажиров, поскольку это эвакуационный поезд, который финансирует правительство Германии.

График движения в феврале будет такой:

Перемышль – отправлениев 22:30;

Франкфурт на Одере (транзитная остановка) – 10:00 (+-1 час);

Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 час).

В декабре украинцев предупреждали о случаях фейковых продаж мест или гарантий приоритета посадки на поезд.

Фото: Гуманитарный поезд в Ганновер (t.me/railadventure)

Беженцы, желающие доехать этим поездом в Германию, должны быть на платформе польской станции в нужное время. Билеты или регистрация на поезд Перемышль – Ганновер не нужны. За помощью можно обратиться к сотрудникам Красного Креста или волонтерам.

С середины декабря поезд ездит в Германию без остановки в польском Кракове, потому что значительная часть пассажиров занимала места для поездки в пределах Польши.

В Ганновере беженцев встречают украинские волонтеры

Поезд до Ганновера - все, что осталось от бесплатного проезда Европы для украинских беженцев на польской границе, сообщает euronews.com. Теперь немецкий город берет на себя ответственность быть последним форпостом для беженцев.

Поезд едет из Польши 15 часов с остановкой во Франкфурте на Одере на польско-немецкой границе, чтобы высадить желающих отправиться в Берлин.

В Ганновере украинцы выходят из поезда на станции на окраине города. Там беженцев встречают сотрудники немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, полицейские и работники благотворительных организаций помогают прибывшим получить еду, первую помощь и предлагают временное жилье для тех, кому некуда идти.

Многие из волонтеров, встречающих беженцев на вокзале – украинцы, которые раньше приехали в Ганновер из-за войны. Они отмечают, что даже если бесплатный поезд больше не будет ходить, украинцы найдут способ добраться в Ганновер, и там их по-прежнему будут встречать наши волонтеры.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о мошенничестве в бесплатном поезде в Германию.