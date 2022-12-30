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Українців попередили про шахрайство в безкоштовному поїзді в Німеччину: деталі

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П'ятниця 30 грудня 2022 11:54
Українців попередили про шахрайство в безкоштовному поїзді в Німеччину: деталі Фото: Вокзал в Ганновері, Німеччина (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які евакуюються з Польщі в інші країни, можуть скористатися безкоштовним евакуаційним потягом із Перемишля в німецький Ганновер.

Втім, останнім часом були випадки шахрайства, жертвами якого стали біженці, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Організатори поїздок зробили оголошення для майбутніх пасажирів.

"Останнім часом почали з’являтись випадки фейкових продажів місць або гарантій пріоритету посадки на наш потяг. Офіційно повідомляємо, що ми не беремо ніякі кошти з вас взагалі. Цей потяг є евакуаційним, отже ми щиро хочемо допомогти вам втекти від війни у безпечне місце та ні в якому разі не претендуємо на ваші заощадження", – говориться в повідомленні.

Українців, які планують їхати цим потягом, попереджають, що не несуть відповідальності за дії таких осіб.

"Повідомте наших працівників про цю обставину або зверніться до поліції. Якщо є можливість ідентифікувати таку особу та надати опис її зовнішності, залиште про це коментар під цією публікацією та один з модераторів зв’яжеться з вами для уточнення деталей. Наша команда кожного дня працює над тим, щоб ви відчували себе у безпеці", – зауважили на каналі.

Українців попередили про шахрайство в безкоштовному поїзді в Німеччину: деталіФото: Гуманітарний поїзд в Ганновер (t.me/railadventure)

Біженці, які хочуть доїхати цим потягом у Німеччину, мають бути на платформі польської станції у потрібний час. Квитки чи реєстрація на поїзд Перемишль – Ганновер не потрібні. За допомогою можна звернутися до співробітників Червоного Хреста чи волонтерів.

Від середини грудня поїзд їздить у Німеччину без зупинки у польському Кракові, бо значна частина пасажирів займала місця для подорож в межах Польщі.

Поїзд прямує в Ганновер, де ще приймають біженців із України. В зворотному напрямку в Перемишль поїзд йде пустий.

Нагадаємо, ми писали, як потрапити на безкоштовні автобуси в Німеччину.

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