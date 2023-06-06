Без звичних поїздів. Що відомо розклад "Укрзалізниці" на літо

Як доїхати до популярних туристичних локацій влітку і яких змін на маршрутах чекати – у колонці для РБК-Україна.

Щороку в Україні до літнього сезону "Укрзалізниця" зазвичай призначає додаткові поїзди, збільшує частота курсування рейсів, відкриває нові маршрути. Але в умовах війни ситуація зовсім інша.

Чого чекати від літнього розкладу поїздів цього сезону, у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповів автор влогу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв.

Кондиціонування та очистка. Як підготували вагони до літніх перевезень

Літо 2023 року "Укрзалізниця" проведе в ощадливому режимі. Здебільшого зберігається існуюча маршрутна мережа, але звичних літніх поїздів майже не буде.

Що говорять в самій "Укрзалізниці" про підготовку рухомого складу? Компанія офіційно повідомила, що до літнього сезону перевезень готує 2151 вагон. Станом 23 травня вже підготували 1902 вагони, з них 1064 – з кондиціонуванням.

Під час підготовки вагонів до літнього сезону, залізничники проводять такі роботи:

продув системи вентиляції вагонів;

очистка повітряних фільтрів вагонів;

розконсервування та дозаправлення системи кондиціонування повітря;

розконсервування вікон після зимового періоду.

Всі ці роботи залізниця мала завершити до 31 травня.

Фото: До літнього сезону "Укрзалізниця" провела роботи з підготовки рухомого складу (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також хочу нагадати, що обирати квитки у вагон з кондиціонуванням можна легко у застосунку Укрзалізниці (на AppStore та Google Play Market), на офіційному сайті та в чат-боті: біля кожного вагону є відповідна позначка (сніжинка), яка допоможе зорієнтуватись під час купівлі квитків.

Отже, у вас вже є можливість перевірити, як влітку у вагонах буде працювати не лише кондиціювання, але й вентиляція. Якщо у вагоні не вмикають механічні засоби провітрювання навіть після звернення до провідника, звертайтесь на гарячу лінію "УЗ": 0 800 503 111.

Літній розклад "УЗ". Як доїхати до популярних туристичних локацій

Тепер про літній розклад. Я сподівався, що "Укрзалізниця" призначить на літо більше поїздів до рекреаційних зон і туристичних центрів. Але виявилося, що призначено лише один новий поїзд, і ще один відновили після скасування.

Лідером за кількістю рейсів залишаються Карпати. Потоки розподіляються на дві частини – це ділянка Львів-Мукачево та Львів-Рахів: 12 та 6 поїздів відповідно. Щоденних поїздів – майже половина. Всі інші будуть курсувати через день.

Тобто з популярними туристичними локаціями у Карпатах залізничне сполучення більш-менш нормальне. Сім поїздів курсують по станції Івано-Франківськ. Це місто є транспортним хабом звідки можна дістатися популярних локацій для відпочинку.

А от як будуть курсувати поїзди до інших міст, які вважаються туристичними та рекреаційними зонами?

Фото: Трускавець – відомий курорт, але поїзди туди останнім часом скасовують (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Як доїхати до Трускавця. Трускавець – відомий курорт мінеральних вод. Чомусь УЗ туди не призначає додаткові поїзди, а навпаки скорочує. Так, поїзд №21 Харків-Трускавець й надалі буде курсувати до Львова. Таким чином, по станції Трускавець залишається в обігу тільки два поїзди – №49 Київ-Трускавець та 41 Дніпро-Трускавець.

Скорочення поїздів можна було б зрозуміти, якби до Трускавця їздило більше електричок зі Львова, підв’язаних під прибуття або відправлення інших поїздів. Але, наприклад, вранці, коли до Львова прибуває велика кількість рейсів далекого сполучення, немає жодної електрички на Трускавець.

Як доїхати до курортів Закарпаття. Наступний напрямок, на який також варто звернути увагу – Берегове-Солотвино. За новим розкладом туди курсуватимуть два поїзди: №13 Київ-Солотвино та №40 Запоріжжя-Солотвино. Останній поїзд той самий, новий.

Знову зверну увагу на те, що Закарпаття є курортним регіоном, де розташовані термальні джерела. Те, що туди буде їздити поїзд з Запоріжжя – це чудово. Але чому на літо по за увагою залишилися інші регіони? Ті самі Харків, Полтава, Кривий Ріг, Кропивницький?

Як доїхати до Дністра, Кам'янця-Подільського та інших туристичних локацій. Регіони Дністра, де також багато унікальної природи й місць для відпочинку, мають сполучення тільки зі столицею та Львовом.

На ділянці Тернопіль-Чортків-Коломия курсуватиме єдиний поїзд далекого сполучення №357 Київ-Ворохта та регіональний поїзд №801 Львів-Чернівці.

Фото: З Києва до Одеси розклад руху поїздів досить скромний (flickr.com)

Ще одне популярне туристичне місце в Україні – Кам’янець-Подільський. З 10 червня туди курсуватиме лише один поїзд з Києва та група причіпних вагонів Ужгород-Кам’янець-Подільський. Денний експрес №771 скорочується до Хмельницького. Тобто на літній період туристичний магніт забезпечений залізничним сполученням лише з Києвом та західними регіонами.

Як і звідки можна доїхати до Одеси поїздом. Одеський напрямок цього літа має скромний розклад. УЗ спромоглася призначити лише один літній поїзд №247/248 Київ-Одеса, три рази на тиждень. Немає сполучення Одеси з Черніговом, Сумами, Житомиром, Запоріжжям. Також переселенці з Миколаєва та Херсона просили призначити поїзд до Одеси. У новому розкладі він так і не з’явився.

З Чернігова та Рахова. Які зміни відбудуться у маршрутах з 10 червня

Хочу звернути увагу на зміну маршрутів поїздів з 10 червня. Так, поїзд №49 Київ-Трускавець прямуватиме до Львова новою ниткою через Шепетівку, без зупинок. Раніше він курсував через Вінницю, Тернопіль. Тепер на цій ділянці залишається лише один поїзд трускавецького напрямку – №41 Дніпро-Трускавець.

Поїзд №13 Київ-Солотвине прямуватиме через Вінницю, Тернопіль. Попередній маршрут пролягав через Бердичів, Шепетівку.

Наразі не відомо чи буде відновлено рух поїзда Рахів – Валя-Вішеулуй та Львів-Рахів. Ці поїзди курсували у рамках міжнародного сполучення із Румунією. Коли навесні 2023 року почалися ремонтні роботи на ділянці Ясіня-Рахів, розклад руху цих поїздів змінили, і вони курсували у вихідні. Зараз їх взагалі скасували, і у новому розкладі їх також немає.

Фото: Цього літа скасовується поїзд №708 Київ-Чернігів. Замість нього курсуватиме регіональний №892/894 Фастів-Чернігів, Чернігів-Київ-Волинський (wikipedia.org)

Також скасовується регіональний експрес Конотоп-Харків. Принаймні у літньому розкладі його немає. По Чернігівському напрямку скасовується поїзд №708 Київ-Чернігів. Натомість призначається регіональний поїзд №892/894 Фастів-Чернігів, Чернігів-Київ-Волинський.

Раніше Олег Васильєв розповідав РБК-Україна, як купити квитки на поїзд "Київ-Варшава" та чому їх постійно не вистачає. Також стало відомо, в чому можуть бути складнощі з купівлею квитків на поїзд біля вікна.

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