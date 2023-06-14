В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії

Через підвищений попит на поїзди міжнародних напрямків українці часто купують квитки з пересадками. Як бронювати білети – у колонці Олега Васильєва.

Зараз з України до країн ЄС курсує кілька різних потягів: до Польщі, Австрії, Чехії – прямих та з пересадками. Однак часто на них вкрай складно придбати квитки. З потягом до Варшави окрема історія: люди полюють на квитки за цим напрямком, і більшість з них взяти квитки просто не встигає.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна автор влогу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв дає поради, як краще купувати квитки на міжнародні поїзди - до Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини.

Перемишль та Хелм. Як доїхати поїздами до Польщі

Для українців поїздки за кордон зараз, як і раніше, можливі лише наземним транспортом. Чимало мандрівників для поїздок обирають залізницю.

Найдоступніший спосіб подорожі зараз - їхати з пересадками по станціях, де стикуються українські та закордонні потяги: Чоп, Мукачево, Захонь, Перемишль, Хелм.

Прямий поїзд Київ-Варшава досі залишається недоступним для багатьох мандрівників через малу кількість місць. "Укрзалізниця" обіцяє, що найближчим часом завершиться узгодження із поляками курсування поїзда у складі 14 вагонів. Це збільшить пропозицію квитків у кілька разів.

Фото: Виїхати до Польщі можна через Хелм та Перемишль (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

До речі, "УЗ" передає певну кількість місць для продажу польській залізниці. Тому під час перебування у Польщі потрібно звертатися до каси на вокзалі із запитом на квитки в обидва кінці.

Нагадаю, що виїхати до Польщі можна через Хелм та Перемишль. До цих прикордонних станцій курсують українські поїзди. Для проїзду польською залізницею можна придбати квитки через онлайн-ресурси PKP-Intercity, або у поїзді.

На момент публікації до Перемишля з вокзалу Київ-Пасажирський курсують такі потяги:

№715К: 11:01-20:23;

№053К: 19:45-06:23;

№705К: 20:10- 04:57;

№089К: 23:00-11:17.

Підвищений попит. Як купити квитки на поїзд до Угорщини та Австрії

В купівлі квитків для поїздок у напрямку Угорщини та Австрії є свої особливості. Безпересадковий поїзд за "Київ-Відень" теж користується підвищеним попитом. Тому квитків на нього часто просто немає у наявності.

Фото: Квитки на потяг до Відня користуються підвищеним попитом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Інший варіант – купити квитки на поїзд з пересадкою по станції Чоп на поїзд до Захоні. Звідти можна дістатися Будапешта або Відня. Квитки від станції Захонь продаються на сайті Угорської залізниці MAV-START.

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Є можливість оплатити проїзд у кондуктора безпосередньо у поїзді. Варто звернути увагу на сполучення Мукачево-Будапешт. Рейси виконуються двічі на день компанією MAV-START.

№33 "Латориця" Мукачево–Будапешт. Відправлення з Мукачева о 12:30, у Чопі потяг – о 13:40/14:10. На станцію Феріхедь (міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста) прибуває о 18:14/18:15, прибуття на станцію Будапешт-Ньюгаті – о 18:37;

№31 "Латориця" Мукачево – Будапешт. Відправлення з Мукачева о 16:30, в Чопі – о 17:40/18:15, Феріхедь (міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста) – 22:14/22:15, прибуття в Будапешт- Ньюгаті о 22:37.

Лайфхак. Угорська залізниця поки не скасувала безкоштовний проїзд для українців. Принаймні, на сайті компанії є інформація, що за пред’явлення українського паспорта, громадяни можуть їхати без оплати проїзду.

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З пересадкою в Перемишлі. Як дістатися поїздом до Чехії

Поїздки з України до Чехії здійснюються з пересадкою по станції Перемишль. Чеський перевізник RegioJet забезпечує перевезення за маршрутом Прага-Перемишль із можливістю пересадки на українські поїзди.

Цей же перевізник продає квитки одразу на два поїзди – чеський+український. Але у такому випадку ви не можете обрати бажане місце в українському поїзді. Це відбувається автоматично. Тому пасажир може придбати квитки самостійно через онлайн-ресурси "Укрзалізниці" та RegioJet з урахуванням часу для пересадки.

Фото: Локомотив Desiro в місті Скаліце-над-Світавою (wikipedia.org)

Порада українцям, які прямують через станції де здійснюється прикордонний контроль – планувати більший час на пересадку між поїздами. Зокрема, є випадки, коли пасажири не встигали на свій поїзд через тривалий час на перевірки. Про такі випадки розповідали пасажири, які їхали через Чоп та Перемишль. Очікування у черзі іноді займає до двох годин.

Раніше Олег Васильєв розповідав, що літо "Укрзалізниця" проведе в ощадливому режимі. Здебільшого збережуть існуючу маршрутну мережу, але звичних літніх поїздів майже не буде. Почитайте детальніше, яким буде літній розклад "Укрзалізниці" та за якими туристичними напрямками курсуватимуть потяги.

Також ми писали про наймальовничіші автобусні маршрути в Англії, квитки на які коштують всього 2 фунти.

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