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Ближайшие аэропорты. Куда можно путешествовать из пяти соседних стран

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 08:00
Ближайшие аэропорты. Куда можно путешествовать из пяти соседних стран Фото: Пассажиры в аэропорту Жешув в Польше (facebook.com/PLRZE)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы могут летать в города Европы и Америку

Украинцы продолжают путешествовать несмотря на войну и закрытое небо над Украиной. Для многих перелеты остаются оптимальным вариантом поездок, особенно когда речь идет о дальних направлениях или срочных встречах за рубежом.

Единственная возможность улететь куда-то или вернуться в Украину – через аэропорты соседних стран. TRAVEL РБК-Украина приводит перечень ближайших к границе со ссылкой на avianews.com.

  1. Польша: аэропорты в Жешуве и Люблине

Быстрее всего добраться до аэропорта в городе Жешув можно из Львовской области. От пунктов пропуска Шегини или Краковец до аэропорта 100 км.

Ближайшие аэропорты. Куда можно путешествовать из пяти соседних стран

Фото: Посадка на самолет в аэропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)

Авиакомпании, выполняющие рейсы из этого аэропорта и направления полетов:

  • LOT - ежедневные рейсы в Варшаву, откуда можно пересесть на другой самолет. Также - в города Польши и Европы. У этой авиакомпании есть еженедельный прямой рейс из Жешува в Нью-Йорк. Информация на сайте аэропорта доступна на трех языках: польском, английском и украинском.
  • Ryanair - Бристоль, Дублин, Восточный Мидландс и Лондон.
  • Wizz Air - Бургас, Эйндховен, Лондон, Осло.

В Люблин быстрее всего доехать из Волынской области через пункт пропуска Ягодин - это 90 км от границы.

  • Ryanair - рейсы в Дублин, Лондон, Гданьск.
  • Wizz Air - рейсы в Осло, Лондон, Бургас, Сплит, Эйндховен.

Ближайшие аэропорты. Куда можно путешествовать из пяти соседних стран

Фото: Из Польши можно летать в города Европы и в Нью-Йорк (facebook.com/PLRZE)

  1. Аэропорт Кишинев в Молдове – с крупнейшей сетью полетов

В этом сезоне немало туристических компаний создают пакетные туры с вылетом из Молдовы, где есть самая широкая сеть направлений. Это самый дешевый вариант перелетов на курорты Турции или Египта. В Кишинев организовано немало автобусных трансферов из городов Украины.

Быстрее всего доехать в аэропорт можно из Одесской области. От контрольно-пропускного пункта Паланка - 130 км.

  • Turkish Airlines - в Стамбул;
  • Austrian Airlines - в Вену;
  • LOT - в Варшаву;
  • TAROM - в Бухарест.
  • Air Moldova и Flyone (Молдова) - в Лондон, Тель-Авив, Дублин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Париж, Болонью, Милан, Ереван, Стамбул, Лейпциг, Верону, Лиссабон, Салоники, Ниццу, Амстердам.
  • Wizz Air - в Лондон, Будапешт, Вену, Брюссель, Ларнаку, Прагу, Базель, Париж, Берлин, Дортмунд, Гамбург, Мемминген, Болонью, Милан, Рим, Турин, Венецию, Верону, Эйндховен и Барселону.

Ближайшие аэропорты. Куда можно путешествовать из пяти соседних стран

Фото: Аэропорт Кишинев в Молдове (facebook.com/ChisinauInternationalAirport)

  1. Аэропорт Сучава в Румынии - ближайший к Украине

В 40 км от границы с Украиной расположен аэропорт Сучава в Румынии. Расстояние от пункта пропуска Порубное - 40 км. Быстрее всего можно доехать из Черновицкой области.

  • TAROM - в Бухарест, другие города Европы с пересадкой в столице.
  • Ryanair - Брюссель, Венеция, Дублин, Манчестер, Милан, Рим, Вена.
  • Wizz Air - Брюссель, Ларнака, Париж, Дортмунд, Мемминген, Болонья, Милан, Рим, Венеция, Эйндховен, Лондон

4. Из Дебрецена в Венгрии - в мировые столицы

Ближе всего к аэропорту Дебрецен в Венгрии путь из Закарпатья. От пункта пропуска Чоп (Тиса) до аэропорта - 120 км.

  • Lufthansa - в Мюнхен, а оттуда с пересадкой по всему миру.
  • Wizz Air - в Лондон, Брюссель, Париж, Эйндховен, Керкиру (Корфу), Тель-Авив, Бургас, Пальму-де-Майорку и Ларнаку.

Ближайшие аэропорты. Куда можно путешествовать из пяти соседних стран

Фото: Аэропорт Сучава в Румынии (facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava)

  1. Аэропорт Кошице в Словакии - в 90 км от Украины

Еще ближе из Закарпатской области к аэропорту Кошице в Словакии. Расстояние от пункта пропуска Ужгород - 90 км.

  • Austrian Airlines (авиакомпания с Lufthansa Group) - в Вену и по всему миру с пересадкой в Вене и базовых аэропортах других авиакомпаний-партнеров по альянсу Star Alliance;
  • Ryanair - в Вену, Прагу, Лондон, Дублин, Ливерпуль;
  • Wizz Air - в Лондон.

Билеты на регулярные рейсы можно приобрести на сайтах авиакомпаний. Для полетов чартерными рейсами следует обращаться к туристическим компаниям.

Напомним, мы писали, почему эпоха бюджетных перелетов завершается.

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