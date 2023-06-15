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Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты

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Четверг 15 июня 2023 08:30
Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты Фото: Аэропорт в Кишиневе (Ирина Савина)
Ирина Савина
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница

Как доехать из Украины в аэропорт Молдовы и какие авиакомпании из него летают – в колонке Ирины Савиной.

Аэропорт в Кишиневе – один из тех, который находится близко к границе с Украиной. Это единственный аэропорт в Молдове, и во время полномасштабного вторжения России в Украину он стал одним из хабов, из которого украинцы добираются дальше в другие страны.

Как добраться до аэропорта в Кишиневе и по какой цене можно купить билеты на поезд или автобус в этом направлении – в колонке для TRAVEL РБК-Украина рассказала журналистка и путешественница Ирина Савина.

Как попасть в Молдову: условия въезда

Между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину правила въезда в Молдову несколько упростились. Поначалу пускали даже без загранпаспорта – люди могли въехать в страну с внутренними украинскими паспортами. Потом все действующие ранее правила снова вернули – украинцам для въезда в страну нужен загранпаспорт с хотя бы одной свободной страницей.

Для поездки на авто в Молдову нужны:

  • техпаспорт на автомобиль;
  • водительское удостоверение;
  • страховка на автомобиль – "Зеленая карта".

Недорогой и приятный аэропорт. Как выглядят воздушные ворота Молдовы

На самом деле в Кишиневе аэропорт хороший. Здесь есть удобные залы ожидания, детская зона и комната матери и ребенка. Есть вкусный и недорогой ресторан национальной кухни PLAI. Обед с кофе на человека один человек обойдется примерно в 8-10 евро.

Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршрутыАвиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты

Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршрутыФото: Аэропорт Кишинева (Ирина Савина)

Также есть кафе, которое находится в зоне до регистрации: здесь можно поесть даже ночью. В зоне вылета тоже несколько симпатичных кафе, а также собственная пивоварня LumenСraft и одноименный ресторан-паб. Green Cafe в зоне прилета – классное место для тех, кто уже прилетел и ждет такси, или, например, автобус в Одессу, который останавливается прямо возле аэропорта.

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А еще пассажирам здесь доступен очень качественный wi-fi. Отмечу, что не во всех аэропортов есть хороший сигнал без ограничений. А здесь пользоваться можно сколь угодно, и он "летает"!. Поэтому, несмотря на то, что аэропорт в Кишиневе небольшой, он очень удобен, недорогой и приятный.

Какие авиакомпании летают из аэропорта Кишинева

Из Кишинева летают перевозчики Молдовы – Air Moldova и Fly One. У них практически одна и та же карта полетов: Германия, Португалия, Италия, Румыния, Ирландия, Великобритания, Франция, Греция, Израиль, Турция, Египет. Отсюда есть рейсы авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa – в Стамбул и Франкфурт.

Ранее лоукостер WizzAir также летал из Кишинева, но в феврале этого года компания приостановила все свои рейсы в столицу Молдовы из-за угрозы безопасности.

Сейчас из Кишинева также летают Austrian Airlines, польские авиалинии LOT, TAROM или Romanian Air Transport – национальный румынский авиаперевозчик.

Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршрутыФото: Из аэропорта Кишинева летают разные авиакомпании (Ирина Савина)

Как добраться до аэропорта в Молдове. Автобусы и поезда

Сейчас украинцам доступны разные варианты, как доехать из Украины в Кишинев. Еще летом 2022 года их было не так уж много – ездили в основном автобусы. Но осенью добавили железнодорожное сообщение – из Киева в Кишинев уже ходит поезд.

  • Автобусом – из городов Одесса, Черновцы и Киев в Кишинев курсируют регулярные автобусы. Билет – от 700 грн из Одессы и Черновцов, от 2000 грн – из Киева.
  • Поездом из Киева – поезд № 351к по маршруту Киев-Пассажирский-Кишинев. Билет в вагон купе в одну сторону на момент публикации стоит 2695 гривен, у плацкарт – 1917 гривен. Отправление из Киева – в 17.02, прибытие в Кишинев – на следующее утро в 10.47.
  • Собственным авто – нужно покупать страховку на авто и виньетку – оплату проезда по дорогам Молдовы. Купить можно онлайн на официальном сайте.
  • Blablacar – здесь можно выбрать или ехать на маршрутке или автобусе, или с владельцем автомобиля, который заберет вас в месте, где вы договоритесь о встрече.

Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршрутыФото: Добраться до аэропорта в Кишиневе можно автобусами или поездами (Ирина Савина)

Обратите внимание: Автобус, который едет из Одессы в Кишинев, останавливается возле аэропорта как на пути в Кишинев, так и обратно. То есть не обязательно ехать до автостанции в центре города – одесситы могут выйти возле аэропорта и так же после возвращения ехать домой сразу из аэропорта (билеты на автобус продаются на разных порталах, и можно выбрать место назначения – Аэропорт Кишинев).

Как работает транспорт в Кишиневе и как передвигаться по городу

Общественный транспорт в Кишиневе достаточно привычен для украинцев. Это автобусы, маршрутки и троллейбусы. Проложить маршрут можно с помощью местного сайта eway.md. Ресурс достаточно неудобен, но разобраться можно.

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Из центра города в аэропорт ходит троллейбус №30. Он выезжает от конечной остановки Str. 31 August 1989. В троллейбусах можно оплатить проезд либо наличными (6 лей), либо картой – есть терминалы оплаты картой непосредственно в троллейбусе).

Если вам во время поездки понадобятся молдавские леи, в аэропорту есть пункты обмена валют, но традиционно для аэропортов курс здесь не самый лучший. Также есть банкоматы – можно попытаться снять леи со своей украинской карты. Но перед тем как подтвердить снятие денег, проверьте курс конвертации. Возможно лучше сравнить с нелучшим курсом и выбрать то, что выгоднее.

Если прилетаете поздно, придется ехать на такси. На выходе традиционно ждут таксисты. Они, конечно, назовут вам сверхвысокий ценник. Но у Молдовы есть приложения с сервисами такси. К примеру, iTaxi. Из аэропорта в центр города поездка будет стоить около 20 долларов. К сожалению, известные в Украине услуги такси в Молдове не работают.

О том, что посмотреть в Кишиневе во время транзита, более подробно читайте в личном блоге Ирины Савиной.

Ранее эксперт по железнодорожным перевозкам рассказал РБК-Украина, как покупать билеты на поезда в Польшу, Австрию, Чехию и Венгрию в условиях дефицита.

Также предлагаем почитать, как добраться в ближайший к Украине аэропорт в Жешуве, Польша.

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Молдова аеропорт Кишинев
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Мнения
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Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты
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