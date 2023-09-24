До 280 євро. Туристичні країни, де треба платити за в’їзд: повний список

Все більше популярних туристичних країн, куди щороку приїздять мільйони мандрівників, страждають від надмірного туризму. Багато з них вдалися до запровадження туристичного податку.

РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає про країни, для в’їзду в які потрібно заплатити.

Барселона підвищує туристичний податок

Розбір турзбору в Барселоні поступово росте. З 2012 року гості столиці Каталонії повинні сплачувати як регіональний туристичний збір, так і додатковий загальноміський. 1 квітня цього року влада підвищила збір до 2,75 євро. Друге підвищення відбудеться 1 квітня 2024 року, коли плата зросте до 3,25 євро.

Податок поширюється на відвідувачів, які проживають в офіційних туристичних місцях. В Барселоні заявили, що виручені кошти будуть використані для фінансування інфраструктури міста, включаючи покращення якості доріг, автобусного сполучення та ескалаторів.

Турзбір запровадить Валенсія

Валенсія оголосила про запровадження туристичного податку для мандрівників, які проживають у всіх типах розміщення в регіоні, включаючи готелі, хостели, апартаменти та кемпінги. Турзбір треба буде платити з кінця 2023 або початку 2024 року. Відвідувачам доведеться заплатити від 50 центів до 2 євро за ніч залежно від обраного житла на термін до семи ночей.

Гроші від збору підуть на сталий розвиток туристичного сектору регіону. Виручені кошти також будуть використані для забезпечення більш доступного житла для місцевих жителів у туристичних місцях.

Фото: Валенсія, Іспанія (unsplash.com)

Ольян, Португалія

Португальське рибальське місто Ольян, яке дуже популярне серед туристів, почало стягувати з відвідувачів 2 євро за ніч з квітня по жовтень. З листопада по березень податок знижений до 1 євро. Він не поширюватиметься на дітей віком до 16 років і обмежуватиметься п’ятьма ночами, тобто максимум 10 євро за поїздку.

Згідно з даними місцевої влади, збір використовується для мінімізації впливу туризму на місто Алгарве, зокрема для підвищення чистоти та безпеки. Два з 16 муніципалітетів Алгарве вже стягують туристичний збір: Фару (1,5 євро за ніч до семи ночей у період з березня по жовтень) і Віла-Реал-де-Санто-Антоніо (1 євро за день до семи днів).

Таїланд

У Таїланді запровадили туристичний збір у розмірі 300 бат (8 євро). Спочатку очікувалося, що він набуде чинності наприкінці 2022 року, але точної дати довго не оголошували. Введення турзбору перенесли на вересень 2023 року.

Минулого року голова Управління туризму Таїланду сказав, що частина збору "буде використана для медицини для туристів", оскільки були випадки, коли медичне страхування їх не покривало. Це також допоможе фінансувати покращенні інфраструктури навколо туристичних атракцій, таких як Великий палац у Бангкоку.

Венеція

З 2024 року Венеція почне стягувати плату з туристів за день, писало РБК-Україна напередодні. Одне з найбільш відвідуваних міст Європи, яке страждає від надмірного туризму, погодило запровадження плати за в'їзд. Туристам у Венеції доведеться бронювати відвідування історичного центру та платити по 5 євро. Але точні дати поки невідомі.

Фото: Венеція, Італія (unsplash.com)

Неминучий туристичний податок "не є інструментом для заробляння грошей", йдеться в заяві міської влади. Кошти підуть на послуги, які допомагають мешканцям міста, у тому числі прибирання та зменшення вартості життя.

Туристичний податок в Італії залежить від того, де ви перебуваєте. Венеція може ввести власний податок влітку 2022 року. Тим часом плата в Римі коливається від 3 до 7 євро за ніч залежно від типу кімнати, але в деяких менших містах стягується більше.

ЄС запровадить туристичну візу з 2024 року

Через рік мандрівники з понад 60 країн світу (в тому числі й України) до Шенгенської зони без віз здійснюватимуться за новими правилами. Треба буде подавати заявку на дозвіл подорожі. Запуск Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS), який вже кілька разів відкладався, має запрацювати орієнтовно з середини наступного 2024-го року.

Читайте також: Платний в'їзд. Що треба знати про нову систему пропусків до ЄС

ETIAS коштуватиме фіксовану ціну: 7 євро. Особам молодше 18 і старше 70 сплачувати збір не треба. Мандрівникам не доведеться отримувати новий ETIAS під час кожної подорожі: можна використовувати кожного разу той самий, доки він дійсний.

Спочатку ETIAS діятиме протягом двох років. Якщо термін дії паспорта закінчується протягом двох років після подачі заявки на ETIAS, тоді перший отриманий ETIAS діятиме до закінчення терміну дії його паспорта.

Австрія

В Австрії сплачують податок на ночівлю. Розмір Tourismusgesetz і Berherbergungsbeiträge залежить від того, в якому регіоні ви перебуваєте. У Відні боа Зальцбурзі ви сплачуєте додатково 3,02 відсотка від рахунку в готелі за кожну особу.

Фото: Відень, Австрія (unsplash.com)

Бельгія

Туристичний податок у Бельгії також стягується з розміщення за кожну ніч перебування. Антверпен і Брюгге стягують тариф за номер. Ціна в Брюсселі залежить від розміру та рейтингу готелю. Загалом вартість складає близько 7,50 євро.

Бутан

У Бутані турзбір дуже високий. Мінімальна щоденна плата для більшості іноземців становить 228 євро на особу на день у високий сезон і трохи менше в низький сезон. Але збір включає проживання, транспорт у країні, послуги гіда, квитки до музеї та навіть харчування.

Болгарія

У Болгарії стягується туристичний збір за ночівлю. Він дуже низький і варіюється залежно від району та класифікації готелю: до 1,50 євро.

Карибські острови

На більшості карибських островів туристичні податки додаються до вартості готелю або плати за виїзд.

Антигуа і Барбуда, Аруба, Багами, Барбадос, Бермуди, Бонайре, Британські Віргінські острови, Кайманові острови, Домініка, Домініканська Республіка, Гренада, Гаїті, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Люсія. Маартен, Сент-Вінсент і Гренадини, Тринідад і Тобаго та Віргінські острови США мають певну плату для відвідувачів. Комісія коливається від 13 євро на Багамах до 45 євро на Антигуа і Барбуді.

Хорватія

В країні підвищили туристичний податок у 2019 році. Підвищена ставка застосовується лише в пік сезону влітку. Відвідувачі платять близько 1,33 євро з людини за ніч.

Фото: Дубровнік, Хорватія (unsplash.com)

Чехія

Туристичний збір у Чехії потрібно сплатити лише під час відвідування столиці – Праги. Він дуже дешевий (менше 1 євро) і оплачується з особи за ніч, до 60 ночей. Податок не поширюється на дітей до 18 років.

Франція

У Франції туристичний податок додається до вашого рахунку в готелі та залежить від міста, у якому ви перебуваєте. Ціни коливаються від 0,20 євро до 4 євро з людини за ніч.

Німеччина

У Німеччині існує "податок на культуру" (kulturförderabgabe), а також "податок на ліжко" (a bettensteuer) у Франкфурті, Гамбурзі й Берліні. Комісія становить близько 5 відсотків від вашого рахунку в готелі.

Греція

Туристичний податок у Греції залежить від кількості зірок готелю або кількості кімнат, які ви знімаєте: до 4 євро за номер. Таку оплату запровадило Міністерство туризму Греції, щоб допомогти скоротити борг країни.

Фото: Афіни, Греція (unsplash.com)

Угорщина

Туристичний збір в Угорщині стягується лише в Будапешті. Мандрівники повинні сплачувати додаткові 4% щоночі від вартості номера, де вони зупинилися.

Індонезія

Туристичний податок в Індонезії стягується лише на Балі. З 2019 року іноземні відвідувачі індонезійського острова повинні сплачувати збір у розмірі 9 євро.

Нідерланди

У Нідерландах діє туристичний податок на землю та податок на "водних" туристів. В Амстердамі турзбір становить 7% від вартості готельного номера.

Португалія

Низький туристичний податок у Португалії сплачується за ніч з особи та поширюється лише на гостей віком від 13 років. Він становить близько 2 євро і зараз застосовується в 13 із 308 муніципалітетів Португалії, включаючи міста Порту, Лісабон і Фару. Мандрівники мають заплатити лише за перші сім днів перебування.

Фото: Порту, Португалія (unsplash.com)

Словенія

Туристичний збір у Словенії залежить від місця розташування та рейтингу готелю. Він трохи вищий у великих містах і на курортах, включаючи Любляну та Блед – близько 3 євро.

Іспанія

Якщо ви прямуєте на Ібіцу чи Майорку, доведеться заплатити туристичний збір. Сталий туристичний податок, який застосовується до готелів для відпочинку на іспанських Балеарських островах (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера), також поширюється на кожного відпочиваючого віком від 16 років. У високий сезон податок може досягати 4 євро за ніч.

Швейцарія

Туристичний збір у Швейцарії залежить від місця розташування готелю. Вартість вказана за ніч і за людину і становить приблизно 2,20 євро. Ціни на проживання зазвичай не включають туристичний збір. Його вказують окремою сумою, тому його легше відстежувати.

США

Готельний податок або податок на проживання для мандрівників, які орендують житло, стягується в більшості Сполучених Штатів. Його також називають податком на проживання.

Плата стягується в готелях, мотелях і пансіонатах. Найвища ставка – в Х'юстоні: 17% від ціни за проживання в готелі.

Відзначимо, в Україні триває відновлення туристичної галузі. Туристичний збір за розміщення гостей у готелях зріс майже на чверть порівняно із 2021 роком. Водночас у більшості регіонів такі надходження до бюджету знизилися порівняно із 2022 роком.

Також ми розповідали, як українці обирають місця для подорожей країною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.