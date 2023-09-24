До 280 евро. Туристические страны, где нужно платить за въезд: полный список

Все больше популярных туристических стран, куда каждый год приезжают миллионы путешественников, страдают от чрезмерного туризма. Многие из них прибегли к введению туристического налога.

РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает о странах, для въезда в которые нужно заплатить.

Барселона повышает туристический налог

Разбор турсбора в Барселоне постепенно растет. С 2012 года гости столицы Каталонии должны платить как региональный туристический сбор, так и дополнительный общегородской. 1 апреля этого года власти повысили сбор до 2,75 евро. Второе повышение состоится 1 апреля 2024 года, когда плата вырастет до 3,25 евро.

Налог распространяется на гостей, проживающих в официальных туристических местах. В Барселоне заявили, что вырученные средства будут использованы для финансирования инфраструктуры города, включая улучшение качества дорог, автобусов и эскалаторов.

Турсбор введет Валенсия

Валенсия объявила о введении туристического налога для путешественников, проживающих во всех типах размещения в регионе, включая гостиницы, хостелы, апартаменты и кемпинги. Турсбор нужно будет платить с конца 2023 или начала 2024 года. Посетителям придется заплатить от 50 центов до 2 евро за ночь в зависимости от выбранного жилья на срок до семи ночей.

Средства от сбора пойдут на стабильное развитие туристического сектора региона. Вырученные средства будут использованы для обеспечения более доступного жилья для местных жителей в туристических местах.

Фото: Валенсия, Испания (unsplash.com)

Ольян, Португалия

Португальский рыболовный город Ольян, который очень популярен среди туристов, начал взимать с посетителей 2 евро за ночь с апреля по октябрь. С ноября по март налог снижен до 1 евро. Он не будет распространяться на детей в возрасте до 16 лет и ограничиваться пятью ночами, то есть максимум 10 евро за поездку.

Согласно данным местных властей, сбор используется для минимизации влияния туризма на город Алгарве, в частности для повышения чистоты и безопасности. Два из 16 муниципалитетов Алгарве уже взимают туристический сбор: Фару (1,5 евро за ночь до семи ночей в период с марта по октябрь) и Вила-Реал-де-Санто-Антонио (1 евро за день до семи дней).

Таиланд

В Таиланде был введен туристический сбор в размере 300 бат (8 евро). Сначала ожидалось, что он вступит в силу в конце 2022 года, но точной даты долго не объявляли. Введение турсбора было перенесено на сентябрь 2023 года.

В прошлом году глава Управления туризма Таиланда сказал, что часть сбора "будет использована для медицины для туристов", поскольку были случаи, когда медицинское страхование их не покрывало. Это также поможет финансировать улучшенные инфраструктуры вокруг туристических достопримечательностей, таких как Большой дворец в Бангкоке.

Венеция

С 2024 года Венеция начнет взимать плату с туристов в день, писало РБК-Украина накануне. Один из самых посещаемых городов Европы, страдающий чрезмерным туризмом, согласовал введение платы за въезд. Туристам в Венеции придется бронировать посещение исторического центра и платить по 5 евро. Но точные даты пока не известны.

Фото: Венеция, Италия (unsplash.com)

Неизбежный туристический налог "не является инструментом для зарабатывания денег", говорится в заявлении городских властей. Средства пойдут на услуги, которые помогают жителям города, включая уборку и уменьшение стоимости жизни.

Туристический налог в Италии зависит от того, где вы находитесь. Венеция может ввести свой налог летом 2022 года. Между тем, плата в Риме колеблется от 3 до 7 евро за ночь в зависимости от типа комнаты, но в некоторых меньших городах взимается больше.

ЕС введет туристическую визу с 2024 года

Через год путешественники из более чем 60 стран мира (в том числе и Украины) в Шенгенскую зону без виз будут осуществляться по новым правилам. Надо будет подавать заявку на разрешение поездки. Запуск Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), который уже несколько раз откладывался, должен заработать ориентировочно с середины 2024 года.

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ETIAS обойдется в фиксированную цену: 7 евро. Лицам младше 18 и старше 70 платить сбор не нужно. Путешественникам не придется получать новый ETIAS во время каждого путешествия: можно использовать каждый раз тот же, пока он действителен.

Сначала ETIAS будет действовать в течение двух лет. Если срок действия паспорта истекает в течение двух лет после подачи заявки на ETIAS, первый полученный ETIAS будет действовать до истечения срока действия его паспорта.

Австрия

В Австрии платят налог на ночлег. Размер Tourismusgesetz и Berherbergungsbeiträge зависит от того, в каком регионе вы находитесь. В Вене Боа Зальцбург вы платите дополнительно 3,02 процента от счета в отеле за каждого человека.

Фото: Вена, Австрия (unsplash.com)

Бельгия

Туристический налог в Бельгии также взимается с размещения за каждую ночь пребывания. Антверпен и Брюгге взимают тариф за номер. Цена в Брюсселе зависит от размера и рейтинга гостиницы. В общей сложности стоимость составляет около 7,50 евро.

Бутан

В Бутане турсбор очень высокий. Минимальная ежедневная плата для большинства иностранцев составляет 228 евро на человека в день в высокий сезон и чуть меньше в низкий сезон. Но сбор включает проживание, транспорт в стране, услуги гида, билеты в музей и даже питание.

Болгария

В Болгарии взимается туристический сбор за ночлег. Он очень низок и варьируется в зависимости от района и классификации отеля: до 1,50 евро.

Карибские острова

На большинстве карибских островов туристические налоги добавляются в стоимость отеля или платы за выезд.

Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Бермуды, Бонайре, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Доминика, Доминиканская Республика, Гренада, Гаити, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Люсия. Маартен, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго и Виргинские острова США имеют определенную плату для посетителей. Комиссия колеблется от 13 евро на Багамах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

Хорватия

В стране повысили туристический налог в 2019 году. Повышенная ставка применяется только в пик сезона летом. Посетители платят около 1,33 евро с человека за ночь.

Фото: Дубровник, Хорватия (unsplash.com)

Чехия

Туристический сбор в Чехии нужно оплатить только при посещении столицы – Праги. Он очень дешевый (менее 1 евро) и оплачивается с человека за ночь, до 60 ночей. Налог не распространяется на детей в возрасте до 18 лет.

Франция

Во Франции туристический налог прилагается к вашему счету в отеле и отличается в зависимости от города, в котором вы находитесь. Цены колеблются от 0,20 евро до 4 евро с человека за ночь.

Германия

В Германии существует "налог на культуру" (kulturförderabgabe), а также "налог на кровать" (a bettensteuer) во Франкфурте, Гамбурге и Берлине. Комиссия составляет около 5 процентов от вашего счета в отеле.

Греция

Туристический налог в Греции зависит от количества звезд отеля или количества снимаемых комнат: до 4 евро за номер. Такую оплату ввело Министерство туризма Греции, чтобы помочь сократить долг страны.

Фото: Афины, Греция (unsplash.com)

Венгрия

Туристический сбор в Венгрии взимается только в Будапеште. Путешественники должны платить дополнительные 4% каждую ночь от стоимости номера, где они остановились.

Индонезия

Туристический налог в Индонезии взимается только на Бали. С 2019 года иностранные посетители Индонезийского острова должны платить сбор в размере 9 евро.

Нидерланды

В Нидерландах действует туристический налог на землю и налог на "водных" туристов. В Амстердаме турсбор составляет 7% от стоимости гостиничного номера.

Португалия

Низкий туристический налог в Португалии платится за ночь с человека и распространяется только на гостей от 13 лет. Он составляет около 2 евро и сейчас применяется в 13 из 308 муниципалитетов Португалии, включая города Порту, Лиссабон и Фару. Путешественники должны заплатить только за первые семь дней пребывания.

Фото: Порту, Португалия (unsplash.com)

Словения

Туристический сбор в Словении зависит от места расположения и рейтинга отеля. Он немного выше в больших городах и курортах, включая Любляну и Блед – около 3 евро.

Испания

Если вы следуете на Ибицу или Майорку, придется заплатить туристический сбор. Устойчивый туристический налог, применяемый к гостиницам для отдыха на испанских Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера), также распространяется на каждого отдыхающего от 16 лет. В высокий сезон налог может достигать 4 евро за ночь.

Швейцария

Туристический сбор в Швейцарии зависит от месторасположения отеля. Стоимость указана за ночь и за человека и составляет около 2,20 евро. Цены на проживание обычно не включают в себя туристический сбор. Его указывают отдельной суммой, потому его легче отслеживать.

США

Гостиничный налог или проживание для путешественников, арендующих жилье, взимается в большинстве Соединенных Штатов. Его также называют налогом на проживание.

Плата взимается в отелях, мотелях и пансионатах. Самая высокая ставка – в Хьюстоне: 17% от цены за проживание в отеле.

Отметим, в Украине идет восстановление туристической отрасли. Туристический сбор за размещение гостей в гостиницах вырос почти на четверть по сравнению с 2021 годом. В то же время в большинстве регионов такие поступления в бюджет снизились по сравнению с 2022 годом.

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