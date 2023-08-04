Платний в'їзд. Що треба знати про нову систему пропусків до ЄС

Через рік мандрівники з понад 60 країн світу (в тому числі й України) до Шенгенської зони без віз здійснюватимуться за новими правилами. Треба буде подавати заявку на дозвіл подорожі.

Запуск Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS), який вже кілька разів відкладався, має запрацювати орієнтовно з середини наступного 2024-го року.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com розповідає про головне, що треба знати про нові вимоги до мандрівників в країни Шенгенської зони.

1. ETIAS не є візою

Багато ЗМІ стверджували, що ETIAS – це нібито новий тип візи. Це змушувало мандрівників із понад 60 країн світу вірити, що незабаром їм знадобиться віза для поїздки до Шенгенської зони, хоча між країнами діють безвізові угоди.

Насправді ETIAS – це не віза, а програма попередньої перевірки безвізового режиму для всіх мандрівників у рамках програми безвізового режиму ЄС, включаючи українців, британців, американців, ківі, албанців, боснійців тощо. Якщо між країнами діє безвіз, додатково ніякої візи оформлювати не треба.

Фото: ETIAS – це програма попередньої перевірки безвізового режиму для всіх мандрівників у рамках програми безвізового режиму ЄС (unsplash.com)

Для отримання шенгенської візи треба пройти багато різних процедур: записатися на прийом, зібрати довгий список документів, пройти співбесіду та заплатити за візу (навіть якщо ви отримаєте відмову).

А в контексті ETIAS подача заявки на поїздку займає лише десять хвилин, і нема потреби відвідувати співбесіду, призначати зустріч, збирати документи.

2. Уникайте шахрайства. ETIAS працює під доменом "europa.eu"

З'явилося безліч сайтів, які видають себе за офіційний веб-сайт ETIAS або виглядають як офіційний сайт ЄС. Також є такі, що претендують на роль посередників для отримання ETIAS. Але це абсолютно непотрібна послуга.

Сайт ETIAS знаходиться в домені Europa.eu, а інші існуючі сайти не є законними.

3. ETIAS не вплине на візові заявки

Мандрівникам із понад 100 країн світу, яким наразі потрібна шенгенська віза для поїздки до будь-якої з 27 країн Шенгенської зони на короткострокові періоди та з цілями, користуватися ETIAS не треба. Це потрібне лише для країн з безвізовим в'їздом до ЄС.

4. ETIAS – це захід безпеки

Багато британських таблоїдів писали про створення ETIAS як "акцію помсти ЄС за Brexit", але це не так. Хоча пропозиція щодо створення ETIAS і референдум про Brexit у Великій Британії щодо виходу з ЄС відбулися у 2016 році, вони не пов’язані.

Фото: Схема допоможе країнам ЄС скоротити процедури в’їзду на зовнішніх кордонах (uk.wikipedia.org)

Фактично ідея створення системи є спробою ЄС захистити свої кордони після хвилі мігрантів, яка досягла кордонів ЄС у минулі роки, та низки терористичних атак.

Також очікується, що схема допоможе країнам ЄС скоротити процедури в’їзду на зовнішніх кордонах і посилити політику лібералізації візового режиму. Над створенням подібних систем працюють інші країни. Зокрема, Британія та США.

6. Ціна – 7 євро, а подати заявку можна за 10 хвилин

Подати заявку на ETIAS набагато легше, ніж на візу. Мандрівникам потрібно буде заповнити певну інформацію, завантажити скан паспорта, свою фотографію, і на цьому все.

ETIAS коштуватиме лише 7 євро. Мандрівникам не доведеться отримувати новий ETIAS під час кожної подорожі: можна використовувати кожного разу той самий, доки він дійсний.

Спочатку ETIAS діятиме протягом двох років. Якщо термін дії паспорта закінчується протягом двох років після подачі заявки на ETIAS, тоді перший отриманий ETIAS діятиме до закінчення терміну дії його паспорта.

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