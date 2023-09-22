Не лише захід. Які регіони України найбільше заробили на туризмі цього року

В Україні триває відновлення туристичної галузі. Туристичний збір за розміщення гостей у готелях зріс майже на чверть порівняно із 2021 роком.

Водночас у більшості регіонів такі надходження до бюджету знизилися порівняно із 2022 роком. Про це свідчать дані за перше півріччя 2023 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму.

Туристичний збір в Україні за січень-червень 2023 року склав 85 млн 471 тис. грн. У 2021 році надходження до бюджету були 69 млн 453 тис. грн.

Туристичний збір сплачується гостями готелів, баз відпочинку чи садиб за кожну добу перебування. Ці гроші заклади розміщення переказують до місцевих бюджетів. У 2023 році суми складали до 30 грн для туристів із України і до 300 грн для іноземців.

До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 області. Найбільше коштів надійшло до бюджету таких регіонів:

Львівська область – 20 млн 365 тис. грн проти 19 млн 774 тис. грн за той самий період у 2022 році.

– 20 млн 365 тис. грн проти 19 млн 774 тис. грн за той самий період у 2022 році. Київ – 14 млн 171 тис. грн. Ця сума майже на третину менша, ніж за шість місяців минулого року – 20 млн 43 тис. грн.

Закарпатська область заробила 9 млн 53 тис. грн. Це трохи більше, ніж за аналогічний період торік (8 млн 872 тис. грн).

заробила 9 млн 53 тис. грн. Це трохи більше, ніж за аналогічний період торік (8 млн 872 тис. грн). У Івано-Франківській області сума туристичного збору виявилася меншою, ніж торік – 8 млн 755 тис. грн у 2023 році проти 9 млн 47 тис. грн у 2022 році.

У Дніпропетровській області до бюджету громад надійшло 5 млн 279 тис. грн. Це на третину більше, ніж за перше півріччя минулого року (майже 4 млн грн).

Інфографіка: Туристичний збір за січень-червень 2023 року (надана РБК-Україна)

Також суттєво зросли суми туристичного збору в трьох регіонах Західної України: Чернівецькай область – (1 млн 419 тис. грн цього року проти 733 тис. грн торік), Рівненська область – (1 млн 111 тис. грн проти 657 тис. грн) та на Волині (1 млн 253 тис. грн проти 821 тис. грн).

У 15 регіонах збір за ночівлю гостей у готелях знизився. Найбільше сума турзбору скоротилася на Луганщині, де спад становив 100%, на Херсонщині – 98%, на Донеччині – 91%, на Миколаївщині – на 72%.

Також значне скорочення відбулося у Запорізькій (40%), Черкаській (35%), Одеській (33%), місто Київ (29%), Харківській (23,5%), Київській (20,3%), Тернопільській (20%) Кіровоградській (18,5%), Чернігівській (11,5%), Хмельницькій (6%) та Івано-Франківській (3%) областях.