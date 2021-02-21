Языковой скандал во Львове: тренеру команды УПЛ дали желтую карточку за украинский язык

По словам Шумского, в ходе словесной перепалки с четвертым арбитром матча он попросил обращаться к нему на украинском языке, но за это его наказал главный арбитр.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки", - заявил тренер "Львова".

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Шумской пояснил, что он подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре, а судья начал разговаривать с ним на русском языке. После того как он спросил, почему с ним разговаривают на русском, судья сказал по рации главному судье, чтобы тот показал желтую карточку тренеру.

"Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", - отметил Шумский.