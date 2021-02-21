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Языковой скандал во Львове: тренеру команды УПЛ дали желтую карточку за украинский язык

Автор: Styler

В матче 15 тура чемпионата Украины по футболу "Львов"-"Колос" произошел скандал. Главному тренеру клуба "Львов" Виталию Шумскому арбитр встречи Виктор Копиевский дал желтую карточку за украинский язык.

Об этом сообщает Footballua.tv.

По словам Шумского, в ходе словесной перепалки с четвертым арбитром матча он попросил обращаться к нему на украинском языке, но за это его наказал главный арбитр.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки", - заявил тренер "Львова".

Скриншот с видео

Шумской пояснил, что он подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре, а судья начал разговаривать с ним на русском языке. После того как он спросил, почему с ним разговаривают на русском, судья сказал по рации главному судье, чтобы тот показал желтую карточку тренеру.

"Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", - отметил Шумский.

Напомним, в Днепре официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и заявила, что лучше будет учить французский. К тому же Днепр "русский город". Владелица кофейни Coffein сообщила, что баристу уволили.

Ранее известного шоумена Вячеслава Соломку сняли с эфира из-за скандального видео об украинском языке.

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