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Мовний скандал у Львові: тренеру команди УПЛ дали жовту картку за українську мову

Автор: Styler

У матчі 15 туру чемпіонату України з футболу "Львів"-"Колос" відбувся скандал. Головному тренеру клубу "Львів" Віталію Шумському арбітр зустрічі Віктор Копієвський дав жовту картку за українську мову.

Про це повідомляє Footballua.tv.

За словами Шумського, в ході словесної перепалки з четвертим арбітром матчу він попросив звертатися до нього українською мовою, але за це його покарав головний арбітр.

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки", - заявив тренер "Львова".

Скріншот з відео

Шумський пояснив, що він підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі, а суддя почав розмовляти з ним на російською мовою. Після того, як він запитав, чому з ним розмовляють російською, суддя сказав по рації головному судді, щоб той показав жовту картку тренеру.

"Я запитую у головного судді: "За що мені жовта картка?". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", - зазначив Шумський.

Нагадаємо, у Дніпрі офіціантка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою і заявила, що краще буде вчити французьку. До того ж Дніпро "російське місто". Власниця кав'ярні Coffein повідомила, що баристу звільнили.

Раніше відомого шоумена В'ячеслава Соломку зняли з ефіру через скандальне відео про українську мову.

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