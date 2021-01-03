Языковой омбудсмен рассказал, кого обяжут сдать экзамен по украинскому в этом году

В Украине вступает в силу статья 30 "языкового закона" уже 16 января, которая предполагает, в том числе, проверку знания государственного языка для некоторых категорий граждан.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил в эфире канала "Украина 24", кому именно придется сдавать экзамены по украинскому языку.

"В первую очередь это будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будут заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью", - рассказал языковой омбудсмен.

Также Креминь указал на обязательное экзаменирование тех, кто собирается получить гражданство Украины. Такая категория также должна будет подтвердить знание украинского языка.

По словам омбудсмена, некоторые категории не будут сдавать экзамен в 2021 году, и допустил возможность внесения "каких-либо изменений в законе".

"Это касается в первую очередь депутатов - такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры", - заявил Креминь.

Языковой омбудсмен призвал чиновников не "пугаться своих знаний", а если сдать экзамен не удастся, то открыто это признавать.

"Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", - добавил уполномоченный по защите государственного языка.

Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен рассказал, как будут наказывать бизнес за отказ перейти на украинский.

Напомним, недавно Креминь заявил о том, что значительно возросло количество жалоб на нарушение "языкового закона" в части применения госязыка в образовательном процессе.