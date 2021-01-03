Мовний омбудсмен розповів, кого зобов'яжуть скласти іспит з української в цьому році

В Україні набуває чинності стаття 30 "мовного закону" вже 16 січня, яка передбачає, зокрема, перевірку знання державної мови для деяких категорій громадян.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив в ефірі каналу "Україна 24", кому саме доведеться складати іспити з української мови.

"В першу чергу це стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу. Це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою", - розповів мовний омбудсмен.

Також Кремінь вказав на обов'язкове екзаменування тих, хто збирається отримати громадянство України. Така категорія також має підтвердити знання української мови.

За словами омбудсмена, деякі категорії не будуть складати іспит у 2021 році, і допустив можливість внесення "якихось змін до закону".

"Це стосується в першу чергу депутатів - така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури", - заявив Кремінь.

Мовний омбудсмен закликав чиновників не "лякатися своїх знань", а якщо скласти іспит не вдасться, то відкрито це визнавати.

"Це сприйматиметься набагато краще, ніж раніше, коли "склав" іспит, а два слова зв'язати не може", - додав уповноважений із захисту державної мови.

Раніше повідомлялося, що мовний омбудсмен розповів, як каратимуть бізнес за відмову перейти на українську.

Нагадаємо, нещодавно Кремінь заявив про те, що значно зросла кількість скарг на порушення "мовного закону" в частині застосування державної мови в освітньому процесі.