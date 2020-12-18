Языковой омбудсмен рассказал, как будут наказывать бизнес за отказ перейти на украинский

В Украине сфера обслуживания с 16 января обязана перейти на украинский язык (фото: freepik.com)

В Украине с 16 января сфера услуг должна обслуживать клиентов на государственном языке. Это касается всех без исключения учреждений и компаний независимо от формы собственности (в том числе магазины, заведения питания, заправки, банки, такси).

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил в комментарии DW, какая ответственность ждет бизнес за отказ общаться с клиентами на украинском языке и куда обращаться в случае нарушения закона.

По его словам, со дня вступления в силу статьи 30 "языкового закона" 16 января 2021-го "никакого шока для сферы обслуживания совершенно не произойдет".

Языковой омбудсмен отметил, что в случае радикальных нарушений сначала можно предупреждать работников той или иной сферы услуг, попросить их предоставлять услуги на государственном языке.

"Если после неоднократных предупреждений будет принципиальная позиция, конечно, можно открыть книгу жалоб и предложений, однозначно можно позвонить на горячую линию. Если и это не сработает, то однозначно можно обратиться на адрес уполномоченного и изложить суть своей жалобы", - сказал Креминь.

Также он подчеркнул, что обязательно надо зафиксировать аудио или видеодоказательство того, что действительно произошло нарушение.

Как будут наказывать бизнес за нарушение закона о языке

Отмечается, что в Офисе языкового омбудсмена уже полгода фиксируют ежедневные жалобы и обращения относительно русского языка в органах власти, учебных заведениях и других местах, где согласно закону уже давно должен был бы звучать украинский.

В случае отказа заведениями сферы обслуживания с 16 января 2021 года общаться с клиентами на государственном языковой омбудсмен или его представитель будет объявлять предупреждения.

Если же ситуация повторится в течение года, то составят протокол о правонарушении.

Штрафы будут достигать от 5 до почти 7 тысяч гривен, однако выписывать их начнут только с 2022 года.

Как сообщалось, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о том, что значительно возросло количество жалоб на нарушение "языкового закона" в части применения госязыка в образовательном процессе. Это произошло с переходом обучения на дистанционную форму.

Напомним также, что стало известно, каких чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому языку.