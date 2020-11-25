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Возросло число жалоб на качество украинского языка в образовании, - Креминь

Украина, Среда 25 ноября 2020 17:20
Возросло число жалоб на качество украинского языка в образовании, - Креминь
Фото: Тарас Креминь (facebook.com taras kremin)
Автор: Юлия Струк

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что значительно возросло число жалоб на нарушение "языкового закона" в части применения государственного языка в образовательном процессе. Это произошло с переходом обучения на дистанционную форму.

Об этом Креминь написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения количество таких случаев и форм самих нарушений впечатляет. Это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства", - заявил омбудсмен.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость обеспечения обучения украинской жестовой речью жестоговорящих соискателей образования.

"К сожалению, сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинской жестовой речью", - написал Креминь.

Напомним, языковой омбудсмен после выборов требует от нескольких местных советов отменить решения о функционировании региональных языков. Он также просит генпрокурора Ирину Венедиктову через суд отменить соответствующие решения.

Как писало РБК-Украина, с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления будут сдавать обязательный экзамен по украинскому языку.

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