Языковой омбудсмен отреагировал на русский язык в сборной Украины: "вопрос достоинства"

Сборную Украины по футболу, которая вырвала победу у Швеции и прошла в 1/4 финала Евро 2020, раскритиковали за русский язык. В частности, писательница Лариса Ницой накинулась на автора решающего в этой игре гола Артема Довбика из-за его общения на русском языке на пресс-конференции.

"Язык в спорте - это вопрос достоинства и этикета, уважения к себе, народу, страны", - отметил Кремень в комментарии для "Новини.LIVE".

На уточнение о его позиции относительно высказываний Ларисы Ницой, Кремень ответил, что не комментирует других.

"Не комментирую других. Я тот, кто заставил начать говорить Шевченко украинский", - добавил языковой омбудсмен.

Позже Кремень написал на своей странице в Facebook, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Но, по его словам, подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что каждый гражданин Украины на международных соревнованиях является примером для своего народа, государства, поклонников из разных уголков мира.

"Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований", - добавил Креминь.