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Мовний омбудсмен відреагував на російську мову в збірній України: "питання гідності"

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Четвер 01 липня 2021 16:41
Мовний омбудсмен відреагував на російську мову в збірній України: "питання гідності" Колаж РБК-Україна: мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на російську мову в збірній України
Автор: Роман Мирончук

Збірну України з футболу, яка вирвала перемогу у Швеції і пройшла в 1/4 фіналу Євро 2020 року, розкритикували за російську мову. Зокрема, письменниця Лариса Ніцой накинулася на автора вирішального в цій грі гола Артема Довбіка через його спілкування російською мовою на прес-конференції.

Тепер ситуацію прокоментував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Мова в спорті - це питання гідності і етикету, поваги до себе, народу, країни", - зазначив Кремень в коментарі для "Новини.LIVE".

На уточнення про його позицію щодо висловлювань Лариси Ніцой, Кремень відповів, що не коментує інших.

"Не коментую інших. Я той, хто змусив почати говорити Шевченка українською", - додав мовний омбудсмен.

Пізніше Кремень написав на своїй сторінці в Facebook, що мова особистого спілкування спортсменів не є сферою дії Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Але, за його словами, підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянської позиції, так і на принципах спортивної дипломатії.

Мовний омбудсмен підкреслив, що кожен громадянин України на міжнародних змаганнях є прикладом для свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.

"Саме тому публічні виступи, коментарі або прес конференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій або клубів, в тому числі, по завершенню кар'єри, повинні бути державною мовою, а ось переклад повинні здійснювати організатори змагань", - додав Кремінь.

Нагадаємо, Ніцой розповіла про розмову з Довбіком після "мовного" скандалу.

Пізніше з'ясувалося, що бесіда Ніцой з Довбіком була розіграшем.

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