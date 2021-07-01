Мовний омбудсмен відреагував на російську мову в збірній України: "питання гідності"
Збірну України з футболу, яка вирвала перемогу у Швеції і пройшла в 1/4 фіналу Євро 2020 року, розкритикували за російську мову. Зокрема, письменниця Лариса Ніцой накинулася на автора вирішального в цій грі гола Артема Довбіка через його спілкування російською мовою на прес-конференції.
Тепер ситуацію прокоментував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
"Мова в спорті - це питання гідності і етикету, поваги до себе, народу, країни", - зазначив Кремень в коментарі для "Новини.LIVE".
На уточнення про його позицію щодо висловлювань Лариси Ніцой, Кремень відповів, що не коментує інших.
"Не коментую інших. Я той, хто змусив почати говорити Шевченка українською", - додав мовний омбудсмен.
Пізніше Кремень написав на своїй сторінці в Facebook, що мова особистого спілкування спортсменів не є сферою дії Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Але, за його словами, підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянської позиції, так і на принципах спортивної дипломатії.
Мовний омбудсмен підкреслив, що кожен громадянин України на міжнародних змаганнях є прикладом для свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.
"Саме тому публічні виступи, коментарі або прес конференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій або клубів, в тому числі, по завершенню кар'єри, повинні бути державною мовою, а ось переклад повинні здійснювати організатори змагань", - додав Кремінь.
Нагадаємо, Ніцой розповіла про розмову з Довбіком після "мовного" скандалу.
Пізніше з'ясувалося, що бесіда Ніцой з Довбіком була розіграшем.