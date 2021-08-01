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Зятя Елизаветы II заметили на яхте в обнимку с моделями (фото)

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Италия, Воскресенье 01 августа 2021 18:43
Зятя Елизаветы II заметили на яхте в обнимку с моделями (фото) Фото: Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (instagram.com/hello__ru)
Автор: Роман Мирончук

Зятя Елизаветы II Джека Бруксбэнка заметили на яхте в обнимку с моделями, в то время как его жена принцесса Евгения сидит дома в Виндзоре с их пятимесячным сыном Августом.

Об этом сообщает The Sun.

Бруксбэнк отдыхал на яхте у побережья итальянского острова Капри, в компании трех девушек в бикини, среди которых были бывшая редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелозини.

Зятя Елизаветы II заметили на яхте в обнимку с моделями (фото)

Джек Бруксбэнк отдыхает с моделями (фото: the-sun.com)

Папарацци также сняли, как Эрика была на палубе топлес и не стеснялась ни Бруксбэнка, ни членов экипажа.

Зятя Елизаветы II заметили на яхте в обнимку с моделями (фото)

Джек Бруксбэнк отдыхает с моделями (фото: the-sun.com)

Стоит отметить, что Бруксбэнк - менеджер марки текилы Casamigos, которую основал известный голливудский актер Джордж Клуни. При этом 35-летний Бруксбэнк был в командировке и принимал участие в организации благотворительного бала.

Напомним, Елизавета II смилостивилась над двухмесячной дочкой Меган Маркл и принца Гарри. Изначально девочки не было в списке наследников престола, но королева добавила имя Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор к остальным наследникам. И теперь она находится на восьмом месте в этом перечне.

Мы также писали о том, что раскрыт секрет любимого коктейля королевы Елизаветы II. Даже в свои 94 года королева не отказывает себе в маленьких слабостях.

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