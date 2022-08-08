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Звучали тосты "за мир": стало известно, как отметила день рождения София Ротару

Фото: София Ротару отметила свой 75 день рождения (facebook.com.sofiarotaru.official)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица София Ротару отметила 7 августа свой 75 день рождения. Звезда чувствовала себя не очень хорошо из-за войны на ее родине.

Об этом рассказал российским СМИ сын артистки - Руслан Евдокименко.

Где сейчас София Ротару

Отмечается, что свой юбилей певица с семьей отметила в селе Маршинцы на Западной Украине. Руслану позвонил по телефону российский журналист и задал ему несколько вопросов о самочувствии мамы. Также пропагандист напомнил, как любят Софью Михайловну в России.

"Самочувствие более-менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев", - рассказал Руслан о состоянии мамы.

Также сын певицы сообщил, что поздравляют Ротару с праздником со всего мира.

"Я не спрашивал откуда… со всего мира ей звонят… Москву я бы не выделял. Друзья звонят, друзья у нее есть по всему миру", - отметил он.

Также Евдокименко рассказал журналисту, что на празднике у мамы все тосты были "за мир".

Отметим, что София лично не захотела говорить с пропагандистом по телефону.

Ротару не молчит о войне

28 февраля София Ротару опубликовала пост с признанием в любви Украине. Тогда она написала, что находится в Киеве.

Позже артистка отреагировала на ракетные удары по Виннице.

Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Как мы ранее писали, бывшая подруга Ротару раскрыла правду о ее зависимости.

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Ротару