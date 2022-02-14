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Бывшая подруга Ротару раскрыла правду о ее зависимости: становилась агрессивной и доставалось всем

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 11:57
Бывшая подруга Ротару раскрыла правду о ее зависимости: становилась агрессивной и доставалось всем Фото: София Ротару (facebook.com/sofiarotaru_official)
Автор: Светлана Мащенко

София Ротару любит выпить, после чего становится агрессивной. В таком состоянии достается всем, кто окружает певицу.

Об этом рассказала экс-концертный директор, а также подруга певицы Ольга Коняхина в эфире НТВ.

По словам Коняхиной, София Михайловна полюбляет прикладываться к бокалу. Из-за чего может "чудить". Но позволяет она себе это в основном в семейном кругу.

"Потому что она, когда выпьет, она совершенно становится откровенной что ли… Она поэтому нигде… При мне она никогда не выпивала со своими. Потом только становится понятно, почему", - заявила Ольга Коняхина.

Экс-подруга призналась, что певица могла становиться агрессивной в таком состоянии.

"Агрессия, да… И то, что Руслан (сын Ротару. - Ред.) сказал, что мама больше бокала вина тяжелее в руках ничего не держала. Ну полный бред. И коньяк, и виски, и водка - все пьется. Все пилось, и причем так, что я даже не выдерживала конкуренции", - уверяет Коняхина.

Ольга говорит, что когда градус зашкаливает, страдает окружение Софии Михайловны: помощница по дому, костюмер и так далее.

"Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко. Прям как нечего делать", - добавила бывшая приближенная к звезде.

Почему пути Ротару и Коняхиной разошлись

Ольга Коняхина получила шесть лет колонии, из которых отсидела три, после того как Ротару обвинила ее в мошенничестве.

Певица потеряла доверие к своему концертному директору после того, как у водителя Ротару украли 65 тысяч долларов. Чтобы вернуть расположение, Коняхина вынуждена была вернуть деньги, набравшись кредитов.

Позже возникла заминка с деньгами во время большого тура Ротару. Директор взяла предоплату с концертных площадок, но получилась задержка. В итоге София Михайловна пошла в суд, обвинив Коняхину в мошенничестве.

"Со мной даже не захотели разговаривать. Несмотря на десять лет, десять таких плотных и преданных лет. Все перечеркнуло наушничанье. Катастрофа", - сказала Коняхина.

Ранее мы писали, что София Ротару переболела Омикроном.

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София Ротау
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