Звучали тости "за мир": стало відомо, як відзначила день народження Софія Ротару

Де зараз Софія Ротару

Відзначається, що свій ювілей співачка з сім'єю відзначила в селі Маршинці на Західній Україні. Руслану зателефонував російський журналіст і поставив йому кілька запитань про самопочуття мами. Також пропагандист нагадав, як люблять Софію Михайлівну в Росії.

"Самопочуття більш-менш. Настрій поганий, тому що ви знаєте, що у нас. Тут більше ніяких коментарів", - розповів Руслан про стан мами.

Також син співачки повідомив, що вітають Ротару зі святом з усього світу.

"Я не питав звідки... з усього світу їй дзвонять... Москву я б не виділяв. Друзі дзвонять, друзі у неї є по всьому світу", - зазначив він.

Також Євдокименко розповів журналісту, що на святі у мами всі тости були "за мир".

Зазначимо, що Софія особисто не захотіла говорити з пропагандистом по телефону.

Ротару не мовчить про війну

28 лютого Софія Ротару опублікувала пост з освідченням у коханні Україні. Тоді вона написала, що знаходиться в Києві.

Пізніше артистка відреагувала на ракетні удари по Вінниці.

Скріншот: instagram.com/sofiarotaru.official