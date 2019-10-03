Зворотнюк может вернуться на сцену: появилась важная информация

Анастасия Заворотнюк вернется на сцену после того, как ее выпишут из больницы. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сможет снова сниматься в кино и принимать участие в театральных постановках как только ей станет лучше после лечения рака головного мозга.

Анастасия Заворотнюк лечится в московской больнице (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Так, концертный директор Заворотнюк Станислав Христов в беседе с российскими журналистами на вопрос, сможет ли Анастасия вернуться к концертной деятельности в будущем, ответил утвердительно и с оптимизмом.

"Конечно", - сказал он представителям СМИ.

Кроме того, он подчеркнул, что Анастасия Заворотнюк скоро "сама расскажет о своем состоянии".

Напомним, что ранее Христов опроверг информацию о том, что звездная актриса собирается в ближайшее время прийти на одно из телешоу, чтобы дать большое интервью.

Анастасия Заворотнюк в сериале "Чужая милая" (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Астролог считает, что дни Заворотнюк осталось не долго

У Анастасии Заворотнюк ни единого шанса на преодоление болезни. Такое заявление сделал известный астролог Влад Росс. По его мнению, актриса, скорее всего, не доживет до следующего 2020 года.

Такой печальный прогноз астролог сделал, основываясь на том, что Заворотнюк на роду написано умереть в раннем возрасте. Дело в том, что в день рождения Анастасии соединились планета большого несчастья Сатурн, планета малого несчастья Марс и планета смерти Плутон. К тому же здоровье звезды в значительной мере "подкосило" последнее материнство, которое было совершенно с помощью ЭКО.

Анастасия Заворотнюк до сих пор в больнице (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Дочь Анастасии Заворотнюк в хорошем настроении

Тем временем дочь Анастасии Заворотнюк провела фотосессию в Москве. Пока ее мать в больнице, 23-летняя Анна с улыбкой позировала на камеру посреди одной из центральных улиц российской столицы.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

По мнению подписчиков модели, ее хорошее настроение может свидетельствовать о том, что состояние здоровья ее матери улучшается. Поэтому все разговоры о скором выходе Анастасии Заворотнюк к публике могут оказаться более чем правдивыми.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)