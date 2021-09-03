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Звонят с номера банка: мошенники украли с карточки клиентки Monobank более 100 тысяч

Автор: Владимир Костырин

Мошенники украли с банковского счета клиентки Monobank все деньги, которые были на карточке - 117 тысяч гривен, включая кредитные средства 78 тысяч. Злоумышленники позвонили своей жертве с телефонного номера, указанного на официальном сайте финучреждения.

Об этом рассказал муж пострадавшей, передает "Минфин".

В разделе "отзывы" о банке мужчина пожаловался на ситуацию и отметил, что просил Monobank остановить начисление процентов по кредитам и рассрочкам, пока правоохранители занимаются уголовным разбирательством, но в банке отказались это делать.

По словам пользователя с ником "svic", аферисты, звонившие с номера телефона +38 044 237 2060, который указывается в разделе контакты на сайте monobank.ua/contacts, представились "сотрудниками отдела безопасности" банка, и выманили средства с карточки: "украли 117 тыс. грн, из них 78 тыс. грн это кредитные средства, остальные набрали рассрочками на товары".

  • "Данные о мошеннике:
  • счет - 3238 08050 0000 000 2620 3418
  • Федашко Илья Иванович
  • ИНН 312 530 5498
  • телефоны с которых звонил: +380 (5675) 51480, +38 044 237 20 60", - говорится в публикации

Автор отзыва пишет, что сразу после пропажи денег они позвонили в Monobank. Пострадавшим рассказали, что никто из банка им не звонил, а также заверили, что будут содействовать розыску преступников "в рамках действующего законодательства".

"Банк просит каждого клиента не передавать никому никаких данных (пин-код, срок действия, CVV2 код, пароли из смс). Сотрудники банка никогда не будут запрашивать реквизиты карты, просить совершить перевод на определенный номер карты/счет или оформлять рассрочки", - говорится в ответе банка.

В комментариях украинцы обратили внимание, что подобная мошенническая схема - мол, вам звонят из банка и под всякими предлогами спрашивают данные карточки - одна из самых распространенных, и об этом уже давно "трубят" украинские финучреждения и правоохранители. Кроме того, злоумышленники легко могут подставить любой номер телефона при звонках с IP-телефонии.

  • "Не пойму одного - неужели в голове гуляет ветер, что так легко ведетесь на всякую фигню, высказанную в телефонном режиме неизвестно кем", - удивляется один из комментаторов.
  • "Человеческая глупость непобедима... Сколько бы об этом не говорили, не писали бы всюду (разве что на заборах еще о таких вещах не пишут) - нет, дальше все по наработанному шаблону..." - пишет другой.
  • "Я еще могу поверить, что мошенники задурили голову и сказали, что надо перевести деньги на спецсчет. Встречал людей которые на такое ведутся. Но рассрочка! Что ты нам лепишь?" - высказывает сомнения в правдивости рассказа мужчины третий.

Напомним, недавно Нацбанк Украины раскрыл новую схему мошенников и предупредил, что злоумышленники создают сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ.

Ранее мы ранее писали, что мошенники в Украине придумывают все новые способы дурачить доверчивых людей.

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