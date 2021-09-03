Дзвонять з номера банку: шахраї вкрали з картки клієнтки Monobank понад 100 тисяч

У розділі "відгуки" про банк чоловік поскаржився на ситуацію і зазначив, що просив Monobank зупинити нарахування відсотків по кредитах і розстрочках, поки правоохоронці займаються кримінальним розглядом, але в банку відмовилися це робити.

За словами користувача з ніком "svic", аферисти, які дзвонили з номера телефону +38 044 237 2060, що вказується в розділі контакти на сайті monobank.ua/contacts, представилися "співробітниками відділу безпеки" банку, і виманили кошти з картки: "вкрали 117 тис.грн, з них 78 тис. грн це кредитні кошти, інші набрали розстрочками на товари".

"Дані про шахрая:

рахунок - 3238 08050 0000 000 2620 3418

Федашко Ілля Іванович

ІПН 312 530 5498

телефони з яких дзвонив: +380 (5675) 51480, +38 044 237 20 60", - йдеться у публікації

Автор відгуку пише, що відразу після зникнення грошей вони зателефонували в Monobank. Постраждалим розповіли, що ніхто з банку їм не дзвонив, а також запевнили, що сприятимуть розшуку злочинців "в рамках чинного законодавства".

"Банк просить кожного клієнта не передавати нікому ніяких даних (пін-код, термін дії, CVV2 код, паролі з смс). Співробітники банку ніколи не будуть запитувати реквізити картки, просити здійснити переказ на певний номер картки/рахунок або оформляти розстрочки", - йдеться у відповіді банку.

У коментарях українці звернули увагу, що подібна шахрайська схема - мовляв, вам телефонують з банку і під всякими приводами запитують дані картки - одна з найпоширеніших, і про це вже давно "сурмлять" українські фінустанови та правоохоронці. Крім того, зловмисники легко можуть підставити будь-який номер телефону при дзвінках з IP-телефонії.