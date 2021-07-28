В Украине банда аферистов одурачивала людей: раскрыта схема "развода"

Мошенники в Украине придумывают все новые способы дурачить доверчивых людей. На этот раз аферисты придумали способ размещать на сайтах несуществующие товары и продавать их гражданам.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Одессе киберполиция задержала двух молодых людей, которые продавали через фальшивые интернет-магазины электронную, компьютерную и мобильную технику, которой просто не существовало в природе.

Молодые люди требовали предоплату с клиентов и исчезали. Злоумышленники приехали в Одессу из Николаевской области и там запустили аферу.

Во время обысков у них изъяли банковские карточки, на которые они получали оплату за фейковый товар, а также несколько пистолетов и патроны.

Сейчас подозреваемые находятся под арестом в СИЗО. Им грозит до восьми лет за решеткой.

Всего они обманули украинцев на сумму миллион гривен. Во время рейду на квартиру аферистов на телефон мошенников продолжали звонить обманутые люди.