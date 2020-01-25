Розкрито нову схема шахрайства: дзвонять з банку

Банківські шахраї (фото: колаж РБК-Україна)

Шахраї телефонують українцям і представляються співробітниками банку

Банківські шахраї в Україні збагачуються завдяки довірливим українцям, які вірять зловмисникам. Шахраї представляються співробітниками банку, щоб отримати інформацію, яка дозволить їм зняти гроші з картки жертви.

Часто зловмисники телефонують людині, представляються співробітником банку, і повідомляють про те, що на карту прийшли надходження, відбувається списання або перерахунок коштів. Також зловмисники можуть послати контакт, який пропонується додати в телефон і Viber.

Скріншот з Telegram

Іноді може бути, що "співробітники банку" кажуть, що ваша картка заблокована або вона перевипускається, і їм потрібно дізнатися СVV-код картки. Варто пам'ятати, що справжні працівники банку ніколи не будуть у вас питати номер СVV-коду, який знаходиться на зворотному боці картки.

Шахраї можуть також попросити власника карти перейти на сторінку інтернет-банкінгу та ввести код відмови від операції. Прес-служба банку ПУМБ застерігає від переходу по сумнівним посиланнях. Також не варто нікому повідомляти дані своїх платіжних карт і не вводити ніяких кодів, логінів і паролів.

Справжні співробітники банку, коли телефонують клієнтам, то не просять повідомляти особисті дані або їх коди карт.