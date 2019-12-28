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Активизировались под Новый год: украинцев предостерегают от аферы

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 15:08
Активизировались под Новый год: украинцев предостерегают от аферы
В Украине активизировались мошенники (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники активизировались перед Новым годом и вымогают деньги у сотрудников Министерства обороны. Об этом в социальной сети Facebook cообщили на странице Минобороны.

Министерство обороны предупредило своих сотрудников, а также работников Генштаба ВСУ о появлении новой аферы. Мошенники придумали новую схему кражи денег и требуют сдать средства на "новогодние подарки".

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"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированных лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на новогодние подарки", - говорится в сообщении.

В Минобороны предупредили, что ведомство никогда не проводит подобных "акций", потому такие действия стоит расценивать как мошенничество. Об этих фактах уже сообщили в соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, что в Украине мошенничество с банковскими картами набирает новые обороты. В Днепропетровской области был задержан мошенник, который похитил у своих жертв более миллиона гривен. Злоумышленнику грозит срок.

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