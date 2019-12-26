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Новая схема мошенничества из СИЗО: раскрыты детали

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 22:04
Новая схема мошенничества из СИЗО: раскрыты детали
Мошенничество в интернете (фото: коллаж РБК-Украина)

В Черновцах полиция разоблачила группу мошенников, которые находились в СИЗО

Аферы с банковскими картами набирают обороты. В Черновцах полиция выявила преступную группировку, которая обманным путем завладевала деньгами доверчивых интернет-покупателей. При этом большинство членов банды находились в тюрьме. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

В полиции заявили, что 28-летний мужчина вместе с двумя сокамерниками размещал на популярных сайтах объявления о продаже бытовой и компьютерной техники, а также мототранспорта. При этом покупателей они привлекали доступными ценами.

Новая схема мошенничества из СИЗО: раскрыты детали

Мошенничество в интернете (фото: cv.npu.gov.ua)

Когда мошенники общались с покупателями, то сообщали им, что для получения товара сначала нужно перевести деньги на платежную карту. Когда преступники получали средства, то конечно же никакой товар они не отсылали и вообще переставали выходить на связь.

Новая схема мошенничества из СИЗО: раскрыты детали

Мошенничество в интернете (фото: cv.npu.gov.ua)

Но были и случаи, когда мошенники открыто говорили доверчивым интернет-покупателям, что их просто обманули. Чтобы получить деньги злоумышленники использовали банковскую карту своей сообщницы, которая живет в Черновцах.

Новая схема мошенничества из СИЗО: раскрыты детали

Мошенничество в интернете (фото: cv.npu.gov.ua)

Правоохранители провели обыски в камере мошенников и дома у женщины, которая была их сообщницей. В итоге были изъяты телефоны, сим-карты, платежные карты и ноутбуки.

Новая схема мошенничества из СИЗО: раскрыты детали

Мошенничество в интернете (фото: cv.npu.gov.ua)

За время своей "деятельности" преступникам удалось обманным путем получить около 200 тысяч гривен.

В данное время продолжается расследование этого дела. Полиция устанавливает всех пострадавших от рук мошенников.

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