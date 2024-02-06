Звільнення з військової служби за сімейними обставинами: які зараз потрібні документи

Військовослужбовці можуть бути звільнені від служби за сімейними обставинами. Навіть під час проходження такої служби. Перелік документів, які надають право на звільнення, можуть відрізнятися залежно від сімейних обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю 26 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Звільнення за сімейними обставинами

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися з лав ЗСУ, якщо мають хоча б одну підставу з чотирьох категорій:

за станом здоров’я

через досягнення граничного віку несення служби

після набуття чинності обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання

за сімейними обставинами

Наприклад, у разі догляду за батьками з інвалідністю І або ІІ групи будуть необхідні:

копія довідки МСЕК про призначення групи інвалідності

посвідчення особи з інвалідністю відповідної групи (номер, серія, ким і коли виданий)

копія документа, що посвідчує особу (паспорт чи інший документ)

копія документа, що підтверджує родинні зв’язки між батьками та військовослужбовцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт військовослужбовця, його дружини чи батьків, військовий квиток)

Копії документів мають бути завірені нотаріально.

Сімейні обставини для звільнення з військової служби

Військові можуть звільнитись за такими сімейними обставинами: