Чи потрібні військово-облікові документи непридатним до служби: що відомо

Українцям при перетині кордоні разом з іншими документами потрібно буде надати військово-облікові документи. Ця норма буде стосуватися всіх - людей з інвалідністю, людей в запасі. Ця норма не буде поширюватися тільки на працівників системи органів дипломатичної служби, членів їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Законопроєкт про мобілізацію.

Законопроєкт про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Законопроєкт Кабміну 10449 про посилення мобілізації у Законі "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" вводить нові норми, за якими під час перетину кордону чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, зобов’язані додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. Ця норма не поширюється на працівників системи органів дипломатичної служби, членів їх сімей.

Окремо визначено, що в осіб, які визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі чи були раніше засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, та які виключені з військового обліку військово-обліковий документ не вилучається, але до нього вносяться дані про виключення із військового обліку.

Новим законом встановлюється загальна норма, що такий документ мають носити із собою усі громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку.

Вони зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Також тепер перелік документів зможе розширювати Кабмін у Правилах перетинання державного кордону України.

Крім того, безпосередньо у законі тепер закріплюється, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежене під час воєнного стану. Обмеження може встановлюватись рішенням Кабінету Міністрів або військовим командуванням відповідно до указу Президента про введення воєнного стану.