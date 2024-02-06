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Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: какие сейчас нужны документы

Вторник 06 февраля 2024 18:45
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Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: какие сейчас нужны документы Кто может уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам (фото: facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Анна Шиканова

Военнослужащие могут быть освобождены от службы по семейным обстоятельствам. Даже при прохождении такой службы. Список документов, предоставляющих право на увольнение, может отличаться в зависимости от семейных обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Увольнение по семейным обстоятельствам

Во время военного положения военнослужащие могут уволиться из рядов ВСУ, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

  • по состоянию здоровья
  • из-за достижения предельного возраста несения службы
  • после вступления в силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы, или лишения воинского звания
  • по семейным обстоятельствам

Например, в случае ухода за родителями с инвалидностью I или II группы будут необходимы:

  • копия справки МСЭК о назначении группы инвалидности
  • удостоверение личности с инвалидностью соответствующей группы (номер, серия, кем и когда выдан)
  • копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или другой документ)
  • копия документа, подтверждающего родственные связи между родителями и военнослужащим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт военнослужащего, его жены или родителей, военный билет)

Копии документов должны быть заверены нотариально.

Семейные обстоятельства для увольнения с военной службы

Военные могут уволиться по следующим семейным обстоятельствам:

  • военнослужащий должен постоянно ухаживать за больной женой, собственными родителями или родителями жены, ребенком по результатам медицинского заключения МСЭК или ЛЛК
  • наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей
  • самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка
  • военнослужащий воспитывает 3 или более несовершеннолетних детей
  • женщина-военнослужащая является беременной
  • женщина-военнослужащая находится в отпуске по уходу за ребенком, пока она не достигнет 3-летнего возраста
  • военнослужащий воспитывает ребенка, страдающего онкологическими болезнями, церебральным параличом, болезнями почек 4 степени, тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимым).
  • военнослужащий имеет жену или родителей или жены с инвалидностью I или II группы и была признана необходимость осуществления опеки над человеком с инвалидностью
  • военнослужащий должен постоянно ухаживать за человеком с инвалидностью I или II группы по заключению МСЭК или ЛКК (если больше некому за ним ухаживать)
  • Военнослужащий может быть уволен при наличии хотя бы одного из вышеприведенных семейных оснований. Уволиться можно на любом этапе несения военной службы.

Ранее мы писали, что в ТЦК объяснили, почему повестки нельзя игнорировать и выбрасывать.

А еще рассказывали о том, нужны ли военно-учетные документы непригодным для службы.

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