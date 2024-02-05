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Чому не можна викидати повістки: у ТЦК дали роз'яснення

Понеділок 05 лютого 2024 17:01
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Чому не можна викидати повістки: у ТЦК дали роз'яснення В ТЦК пояснили, чому не можна викидати чи ігнорувати повістки (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ігнорувати або просто викидати повістки неможливо. Українцям може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність залежно від обставин.

Яке саме може бути покарання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю з начальником мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП Володимиром Новосядлим для "Вечірнього Києва".

Чому не варто викидати повістки

За словами представника ТЦК, українці не можуть безкарно викидати вручені їм повістки у смітник та не являтися. У таких випадках матеріали направляються до Нацполіції, й ухилянт з'являється у базі даних як розшукувана особа.

Відповідно до закону військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, має затримати поліція. Правоохоронці повинні доставляти таких громадян у військкомат для складення протоколу. Тобто уникнути візиту у ТЦК все одно не вийде.

Якщо ухилянт стверджує, що не хоче спілкуватися з працівниками військкомату, це вже вважається явним фактом ухилення від призову. За це передбачена кримінальна відповідальність, і покарання вже визначає суд.

"У нас є певне напрацювання із цього приводу. Є вже рішення суддів та кримінальне покарання", - розповів Новосядлий.

Ухилянтам в Україні може загрожувати від трьох до п’яти років ув’язнення.

Яке може бути покарання за різні повістки

В Україні вручають два види повісток. Першу повістку можна отримати у громадському місці або на блокпості. З нею чоловіки приходять у ТЦК для уточнення своїх облікових даних та проходження ВЛК.

Другу ж повістку називають "бойовою". Її можна отримати вже після оновлення даних, і вона означає призначення в ту чи іншу команду.

За ігнорування "бойової" повістки в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Неявка ж за першою повісткою веде лише до адміністративного покарання.

Раніше ми писали про те, що юрист пояснив, яка поширена вимога ТЦК є незаконною.

А ще повідомляли про те, що адвокат розповів про покарання у законопроєкті про мобілізацію.

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