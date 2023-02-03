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Звідки взялася традиція цокатися келихами, і як це правильно робити

Як правильно цокатися (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли ми сідаємо за святковий стіл і проголошуємо тости, то обов'язково цокаємося келихами один з одним. Цій традиції вже стільки років, що більшість і не задумується, звідки в неї ноги ростуть.

Навіщо нам дзвін келихів, і як правильно дотримуватися звичаю цокання - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Навіщо ми цокаємося келихами

За однією з версій, традиція сягає в дуже далеке минуле, коли люди щиро вірили в злих духів, демонів і нечисту силу. Тоді вважали, що періодично потрібно відлякувати цю нечисть, б'ючи в бубон або в що-небудь, що видає гучні звуки.

Кубки, з яких пили тодішні спиртні напої, в той час були металеві, тому добре "звучали" при ударі й успішно справлялися з відлякуванням демонів.

Але більш правдоподібною виглядає версія, яка походить десь з часів Середньовіччя, коли отруєння було одним з найпростіших способів усунення ворогів і конкурентів.

Під час цокання за спільною трапезою частина напоїв мала обов'язково виплюхуватися в келихи інших учасників застілля. Звідси ж і традиція наповнювати келихи по вінця, яка зараз трохи підзабулася.

Це було своєрідним актом підтвердження довіри один до одного. Цим люди показували, що їх помисли чисті, та й вино в їх келихах не отруєне. Чим сильніший удар келиха об келих, тим більше довіри викликає людина. Якщо ж хтось відмовлявся цокатися, можна тільки уявити, що відбувалося далі...

Час минав, а традиція цокатися збереглася донині. Зараз вже не треба плюхати напоями чи обливати столи, а цокаються і великими келихами для вина, і маленькими чарками для горілки. Крім того з'явилося безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з цоканням.

Цокатися можна лише дорослим і лише спиртними напоями (фото: freepik)

Народні прикмети цокання

  • Дружині не бажано цокатися зі своїм чоловіком. Вважається, що це до збитків і навіть зради.
  • Не можна недопиті алкогольні напої після гостей зливати назад в пляшку і тим більше пити ці залишки, адже візьмете на себе всі проблеми і неприємності тих, хто їх не допив.
  • Наливати спиртне потрібно тільки в ємність що стоїть (чарку, келих, стакан), а не навісу.
  • Розливати напої протягом усього торжества повинен один і той же чоловік.
  • Цокаються келихами тільки з алкогольними напоями.
  • На поминках, роковинах не прийнято дзвеніти чарками.
  • Жінка спочатку цокається з іншими жінками і вже тільки потім з чоловіками. Якщо ж у компанії одна жінка, чи ви удвох - жінці непристойно протягувати келих першою. Звісно, в наш час це звучить як сексизм.
  • Під час підняття келихів їх тримають на рівні очей "товариша по чарці" або трохи нижче, але ніяк не вище.
  • Щоб почути красивий передзвін, ємність з вином беруть за ніжку.
  • Чим дорожче напій, тим дорожче посуд, з якої він п’ється.

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