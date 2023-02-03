Звідки взялася традиція цокатися келихами, і як це правильно робити

Навіщо ми цокаємося келихами

За однією з версій, традиція сягає в дуже далеке минуле, коли люди щиро вірили в злих духів, демонів і нечисту силу. Тоді вважали, що періодично потрібно відлякувати цю нечисть, б'ючи в бубон або в що-небудь, що видає гучні звуки.

Кубки, з яких пили тодішні спиртні напої, в той час були металеві, тому добре "звучали" при ударі й успішно справлялися з відлякуванням демонів.

Але більш правдоподібною виглядає версія, яка походить десь з часів Середньовіччя, коли отруєння було одним з найпростіших способів усунення ворогів і конкурентів.

Під час цокання за спільною трапезою частина напоїв мала обов'язково виплюхуватися в келихи інших учасників застілля. Звідси ж і традиція наповнювати келихи по вінця, яка зараз трохи підзабулася.

Це було своєрідним актом підтвердження довіри один до одного. Цим люди показували, що їх помисли чисті, та й вино в їх келихах не отруєне. Чим сильніший удар келиха об келих, тим більше довіри викликає людина. Якщо ж хтось відмовлявся цокатися, можна тільки уявити, що відбувалося далі...

Час минав, а традиція цокатися збереглася донині. Зараз вже не треба плюхати напоями чи обливати столи, а цокаються і великими келихами для вина, і маленькими чарками для горілки. Крім того з'явилося безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з цоканням.

Цокатися можна лише дорослим і лише спиртними напоями (фото: freepik)

Народні прикмети цокання