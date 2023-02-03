RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Откуда взялась традиция чокаться бокалами, и как это правильно делать

Как правильно чокаться (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда мы садимся за праздничный стол и провозглашаем тосты, то обязательно чокаемся бокалами друг с другом. Этой традиции уже столько лет, что большинство и не задумывается, откуда у нее ноги растут.

Зачем нам звон бокалов, и как правильно придерживаться обычая чоканья – узнайте из материала Styler ниже.

Зачем мы чокаемся бокалами

По одной из версий, традиция уходит в очень далекое прошлое, когда люди искренне верили в злых духов, демонов и нечистую силу. Тогда считали, что периодически нужно отпугивать эту нечисть, ударяя в бубен или во что-нибудь, издающее громкие звуки.

Кубки, из которых пили тогдашние спиртные напитки, в то время были металлические, поэтому хорошо "звучали" при ударе и успешно справлялись с отпугиванием демонов.

Но более правдоподобной выглядит версия, происходящая где-то со времен Средневековья, когда отравление было одним из самых простых способов устранения врагов и конкурентов.

Во время чоканья за общей трапезой часть напитков должна была обязательно выплескиваться в бокалы других участников застолья. Отсюда же и традиция наполнять бокалы до краев, которая сейчас немного позабылась.

Это было своеобразным актом доказательства доверия друг к другу. Этим люди показывали, что их помыслы чисты, и вино в их бокалах не отравлено. Чем сильнее удар бокалов о бокал, тем больше доверия вызывает человек. Если же кто-то отказывался чокаться, можно только представить, что происходило дальше...

Время шло, а традиция чокаться сохранилась по сей день. Сейчас уже не нужно плескать напитками или обливать столы, а чокаются и большими бокалами для вина, и маленькими рюмками для водки. Кроме того появилось множество примет и предрассудков, связанных с чоканьем.

Чокаться можно только взрослым и только спиртными напитками (фото: freepik)

Народные приметы чоканья

  • Жене не желательно чокаться со своим мужем. Считается, что это к убыткам и даже измене.
  • Нельзя недопитые алкогольные напитки после гостей сливать обратно в бутылку и тем более пить эти остатки, ведь возьмете на себя все проблемы и неприятности тех, кто не допил их.
  • Наливать спиртное нужно только в стоящую емкость (рюмку, бокал, стакан), а не навесу.
  • Разливать напитки на протяжении всего торжества должен один и тот же мужчина.
  • Чокаются бокалами только с алкогольными напитками.
  • На поминках, годовщинах смерти не принято звенеть рюмками.
  • Женщина сначала чокается с другими женщинами и только потом с мужчинами. Если же в компании одна женщина, или вы вдвоем – женщине неприлично протягивать бокал первой. Конечно, в настоящее время это звучит как сексизм.
  • При поднятии бокалов их держат на уровне глаз "собутыльника" или чуть ниже, но никак не выше.
  • Чтобы услышать красивый звон, емкость с вином берут за ножку.
  • Чем дороже напиток, тем дороже посуда, из которой он пьется.

Раньше мы писали, как кошка указывает на присутствие негатива в доме.

Кроме того, читайте, в какие дни нужно стирать и менять постельное белье, чтобы привлечь удачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
алкогольнапоїспиртное