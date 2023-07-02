Звідки в українській мові взялося слово "канікули" та до чого тут собаки: пояснення філолога

Звідки походить слово "канікули"

"Канікули" - це слово прийшло в українську мову з латини. Canicula - ось такий вигляд воно мало спочатку. Його значення вас здивує: "маленький собачка". Cane - це "собака" сучасною італійською мовою. Але ж до чого ж тут відпочинок?" - пишуть філологи.

Вони пояснюють, що давні римляни зірку Сіріус, найяскравішу в сузір’ї Великого Пса, називали Canicula. Щороку на початку літа вона ставала видимою зранку. Тоді ж починалися й перші спекотні дні.

"Цей період називали "dies caniculares", тобто "собачі дні". У спеку намагалися не працювати, а відпочивати. Тому літній відпочинок - це канікули", - зазначають експерти.

"Канікули" походять від латинського Canicula -"маленький собачка" (фото: facebook.com/Давай займемось текстом)

А що з тоді з відпусткою і вакацією?

Слово "відпустка" етимологічно пов'язують із коренем "пуст" - "робити пустим, звільняти". Відповідно під час відпустки людина вільна від роботи.

А от вакація, яке часто використовують на Галичині, насправді не походить з польської, як багато хто вважає. Воно теж запозичене з латинської vacātio - та означає "звільнення", "свобода з vacāre" - бути вільним, незайнятим, відпочивати.

До речі, це слово з латини запозичили багато мов: