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Откуда в украинском языке взялось слово "канікули" и при чем здесь собаки: объяснение филолога

Откуда происходит слово "канікули" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Язык - живой организм, который постоянно развивается, взаимодействует с другими языками и меняется. Некоторые обычные слова имеют совершенно неожиданное первоначальное значение и иноязычное происхождение. Вот казалось бы, какая может быть связь между "канікулами" и "собаками"?

Ответ на этот вопрос дали на филологической странице "Давай займемося текстом" в Facebook.

Откуда происходит слово "каникулы"

"Канікули" - это слово пришло в украинский язык с латыни. Canicula - вот такой вид оно имело сначала. Его значение вас удивит: "маленькая собачка". Cane - это "собака" на современном итальянском языке. Но причем здесь отдых?" - пишут филологи.

Они объясняют, что древние римляне звезду Сириус, самую яркую в созвездии Великого Пса, называли Canicula. Каждый год в начале лета она становилась видимой утром. Тогда же начинались и первые жаркие дни.

"Этот период называли "dies caniculares", то есть "собачьи дни". В жару пытались не работать, а отдыхать. Поэтому летний отдых - это каникулы", - отмечают эксперты.

"Канікули" произошли от латинского Canicula -"маленькая собачка" (фото: facebook.com/Давай займемся текстом)

А что тогда с "відпусткою" и "вакацією"?

Слово "відпустка" этимологически связывают с корнем "пуст" - "делать пустым, увольнять". Соответственно во время отпуска человек свободен от работы.

А вот вакация, которую часто используют на Галичине, на самом деле не происходит из польского, как многие считают. Оно тоже заимствовано из латинского vacātio - и означает "освобождение", "свобода из vacāre" - быть свободным, незанятым, отдыхать.

Кстати, это слово из латыни заимствовали многие языки:

  • vacanza - на итальянском
  • vacation - на английском
  • wakacje - на польском
  • vacances - на французском

Раньше мы делились списком слов, которых так боялась советская власть, что изъяла их из словарей.

Читайте также о том, какие украинские слова ошибочно считают русскими.

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