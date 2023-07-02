Откуда в украинском языке взялось слово "канікули" и при чем здесь собаки: объяснение филолога

Язык - живой организм, который постоянно развивается, взаимодействует с другими языками и меняется. Некоторые обычные слова имеют совершенно неожиданное первоначальное значение и иноязычное происхождение. Вот казалось бы, какая может быть связь между "канікулами" и "собаками"?
Ответ на этот вопрос дали на филологической странице "Давай займемося текстом" в Facebook.
"Канікули" - это слово пришло в украинский язык с латыни. Canicula - вот такой вид оно имело сначала. Его значение вас удивит: "маленькая собачка". Cane - это "собака" на современном итальянском языке. Но причем здесь отдых?" - пишут филологи.
Они объясняют, что древние римляне звезду Сириус, самую яркую в созвездии Великого Пса, называли Canicula. Каждый год в начале лета она становилась видимой утром. Тогда же начинались и первые жаркие дни.
"Этот период называли "dies caniculares", то есть "собачьи дни". В жару пытались не работать, а отдыхать. Поэтому летний отдых - это каникулы", - отмечают эксперты.
Слово "відпустка" этимологически связывают с корнем "пуст" - "делать пустым, увольнять". Соответственно во время отпуска человек свободен от работы.
А вот вакация, которую часто используют на Галичине, на самом деле не происходит из польского, как многие считают. Оно тоже заимствовано из латинского vacātio - и означает "освобождение", "свобода из vacāre" - быть свободным, незанятым, отдыхать.
Кстати, это слово из латыни заимствовали многие языки:
Раньше мы делились списком слов, которых так боялась советская власть, что изъяла их из словарей.
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