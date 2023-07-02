Откуда в украинском языке взялось слово "канікули" и при чем здесь собаки: объяснение филолога

Откуда происходит слово "каникулы"

"Канікули" - это слово пришло в украинский язык с латыни. Canicula - вот такой вид оно имело сначала. Его значение вас удивит: "маленькая собачка". Cane - это "собака" на современном итальянском языке. Но причем здесь отдых?" - пишут филологи.

Они объясняют, что древние римляне звезду Сириус, самую яркую в созвездии Великого Пса, называли Canicula. Каждый год в начале лета она становилась видимой утром. Тогда же начинались и первые жаркие дни.

"Этот период называли "dies caniculares", то есть "собачьи дни". В жару пытались не работать, а отдыхать. Поэтому летний отдых - это каникулы", - отмечают эксперты.

"Канікули" произошли от латинского Canicula -"маленькая собачка" (фото: facebook.com/Давай займемся текстом)

А что тогда с "відпусткою" и "вакацією"?

Слово "відпустка" этимологически связывают с корнем "пуст" - "делать пустым, увольнять". Соответственно во время отпуска человек свободен от работы.

А вот вакация, которую часто используют на Галичине, на самом деле не происходит из польского, как многие считают. Оно тоже заимствовано из латинского vacātio - и означает "освобождение", "свобода из vacāre" - быть свободным, незанятым, отдыхать.

Кстати, это слово из латыни заимствовали многие языки: